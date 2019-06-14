"Главная тема. Выбор": гости студии Смешко, Ляшко и Мураев

Гости студии дадут ответы на наболевшие вопросы в прямом эфире ток-шоу

Фото: телеканал "Украина"

Сегодня в 21:00 в эфире телеканала "Украина" выйдет второй выпуск ток-шоу "Главная тема. Выбор". Гостями студии станут глава партии "Сила и Честь" Игорь Смешко, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и народный депутат и глава партии "Наши" Евгений Мураев .

Состоятся ли парламентские выборы 21 июля? Какова вероятность того, что Конституционный суд объявит указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов неконституционным? Каковы основные принципы объединенной оппозиции? Что будет с пенсионной реформой и как кандидаты собираются защищать пенсионеров? Ответы на эти вопросы гости студии дадут в прямом эфире ток-шоу.

Вместе с тем, кандидатам в депутаты в студии зададут вопросы зрителей программы, которые можно оставить в комментариях к посту на официальной странице телеканала "Украина".

Напомним, "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Видродження", партии "Доверяй делам" и "Наши" заявили о совместном походе на внеочередные выборы в Верховную Раду и подписали соответствующий меморандум.

Как сообщалось, телеканал "Украина" возобновил показ ток-шоу "Главная тема. Выбор" .

В студии проекта накануне внеочередных парламентских выборов в прямом эфире с участием топовых политиков и лидеров партий, которые будут баллотироваться в Верховную Раду, пройдут дискуссии по самым острым общественно важным темам.

В целом, в эфир запланированы 7 выпусков и спецмарафон в день голосования, 21 июля. Ведущие проекта – Елена Кот, Анна Панова и Олег Панюта.

В студии ток-шоу появятся не только лидеры партий и топовые политики, но и лидеры мнений, которые по разным причинам не идут в парламент.

Ток-шоу "Главная тема. Выбор" по пятницам в 21:00 в эфире телеканала "Украина"!





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