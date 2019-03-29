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Главное – придите и проголосуйте: Кучма и Ющенко обратились к украинцам

Сегодня, 18:08

Бывшие украинские гаранты накануне выборов поделились мыслями по будущему голосованию

Ющенко и Кучма
Ющенко и Кучма. Фото: Сегодня
Главное – придите и проголосуйте: Кучма и Ющенко обратились к украинцам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e42/aca/5c9e42aca3ca0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e42/aca/5c9e42aca3ca0.jpg Политика Бывшие украинские гаранты накануне выборов поделились мыслями по будущему голосованию

Бывшие президенты Украины Леонид Кучма (1995-2004 годы президентства) и Виктор Ющенко (2005-2010 гг.) обратились к украинцам накануне голосования по избранию главы государства.

Так, Виктор Ющенко озвучил пять главных приоритетов для будущего президента Украины, которые должны быть на его повестке в течение его правления:

  • война с Россией, с которой есть два пути: один – через победу, второй – через капитуляцию. Какой выберет будущий президент?;
  • вопрос безопасности Украины, ведь невступление Украины в НАТО обошлось потерей территорий и гибелью людей;
  • политика национального возрождения и национального становления;
  • экономический план для страны. План, который выводил бы экономические темпы развития от 7% прироста ВВП в год, создание новых рабочих мест – 680-800 тысяч в год, инвестиции не менее 1 млрд. долларов в месяц и на этой основе достижения социального прогресса;
  • доктрина европейской интеграции.

"Я прошу вас верить в наши украинские силы. Я прошу вас не поддаваться на соблазны обещаний тех, которые лучше и слаще звучат. Я прошу объединиться вокруг нашей единой для всех цели – быть украинцами", – написал Ющенко в Facebook.

В свою очередь Леонид Кучма призвал украинцев прийти на выборы и проголосовать, так как на сегодняшний день стоит вопрос, какой путь выбирает страна.

"Мы видим, в каком состоянии сегодня находится Украина. Мы практически построили "стену" в Украине (которая разделила народ), сегодня есть две Украины, а это ужас. Я вспоминаю, что всегда у нас был лозунг "За единую Украину!". Об этом мы забыли. ... Так что главное – прийти на выборы и отдать свой голос", – говорится в его обращении, опубликованном его пресс-секретарем Даркой Олифер в Facebook.

Как мы сегодня сообщали, действующий президент Петр Порошенко обратился к украинцам. Он отметил, что 31 марта линия фронта будет проходить не только на Донбассе, но и через каждый избирательный участок, поэтому важно, чтобы граждане страны сказали "нет" Путину.

До дня голосования осталось пару дней, вопросов у людей возникает все больше, сообщений о нарушениях избирательного процесса появляется все больше. Тем не менее мы узнали, чего ожидает народ от выборов президента Украины.

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Тег выборы, президент, Ющенко, украинцы, Кучма, голосование

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