Главное – придите и проголосуйте: Кучма и Ющенко обратились к украинцам
Бывшие украинские гаранты накануне выборов поделились мыслями по будущему голосованию
Бывшие президенты Украины Леонид Кучма (1995-2004 годы президентства) и Виктор Ющенко (2005-2010 гг.) обратились к украинцам накануне голосования по избранию главы государства.
Так, Виктор Ющенко озвучил пять главных приоритетов для будущего президента Украины, которые должны быть на его повестке в течение его правления:
- война с Россией, с которой есть два пути: один – через победу, второй – через капитуляцию. Какой выберет будущий президент?;
- вопрос безопасности Украины, ведь невступление Украины в НАТО обошлось потерей территорий и гибелью людей;
- политика национального возрождения и национального становления;
- экономический план для страны. План, который выводил бы экономические темпы развития от 7% прироста ВВП в год, создание новых рабочих мест – 680-800 тысяч в год, инвестиции не менее 1 млрд. долларов в месяц и на этой основе достижения социального прогресса;
- доктрина европейской интеграции.
"Я прошу вас верить в наши украинские силы. Я прошу вас не поддаваться на соблазны обещаний тех, которые лучше и слаще звучат. Я прошу объединиться вокруг нашей единой для всех цели – быть украинцами", – написал Ющенко в Facebook.
В свою очередь Леонид Кучма призвал украинцев прийти на выборы и проголосовать, так как на сегодняшний день стоит вопрос, какой путь выбирает страна.
"Мы видим, в каком состоянии сегодня находится Украина. Мы практически построили "стену" в Украине (которая разделила народ), сегодня есть две Украины, а это ужас. Я вспоминаю, что всегда у нас был лозунг "За единую Украину!". Об этом мы забыли. ... Так что главное – прийти на выборы и отдать свой голос", – говорится в его обращении, опубликованном его пресс-секретарем Даркой Олифер в Facebook.
Как мы сегодня сообщали, действующий президент Петр Порошенко обратился к украинцам. Он отметил, что 31 марта линия фронта будет проходить не только на Донбассе, но и через каждый избирательный участок, поэтому важно, чтобы граждане страны сказали "нет" Путину.
До дня голосования осталось пару дней, вопросов у людей возникает все больше, сообщений о нарушениях избирательного процесса появляется все больше. Тем не менее мы узнали, чего ожидает народ от выборов президента Украины.
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