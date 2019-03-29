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Предвыборные настроения: чего ожидает народ от выборов президента Украины

Сегодня, 07:00

Каждый четвертый сталкивался с подкупом, а 6% верят в честность

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
Предвыборные настроения: чего ожидает народ от выборов президента Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ce9/a12/5c9ce9a12ff55.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ce9/a12/5c9ce9a12ff55.png Новости Каждый четвертый сталкивался с подкупом, а 6% верят в честность 

В это воскресенье украинцам предстоит воспользоваться своим конституционным правом, и выбрать Украине президента. В преддверии голосования энтузиазм народа возрастает, как и ожидание фальсификаций, — об этом свидетельствуют данные свежего мониторинга электоральных настроений, который совместно провели КМИС, группа "Рейтинг" и Центр Разумкова. 

Активные оптимисты

Согласно данным исследования, ближе ко дню выборов желающих исполнить свой гражданский долг стало на 1% больше, чем месяцем ранее: посетить избирательные участки в воскресенье собираются 84% опрошенных. Кроме того, за три последних месяца украинцы стали мыслить более позитивно: тех, кто ждет улучшений после выборов, стало на 4% больше (35%), а тех, кто опасается ухудшения ситуации, стало на 5% меньше (10%). При этом самыми большыми оптимистами оказались жители севера, запада и центра, а вот пессимистов больше всего в столице. Оптимисты чаще встречаются среди молодежи — до 29 лет, а пессимистов больше среди пенсионеров.

"Худшие ожидания наблюдаются среди тех, кто не намерен голосовать вообще", — говорят авторы исследования и отмечают, что таких насчитали 11%.

Умеренные пессимисты

В преддверии выборов народ стал более недоверчивым и развил в себе критичное мышление — 83% опрошенных ожидают фальсификаций на выборах президента (в то время как еще в январе 2018-го таких было 81%). При этом мнения о масштабах подтасовок у украинцев разделились: 42% готовятся к значительному размаху махинаций и еще почти столько же, 41%, — к более мелким фальсификациям.

"Больше всего тех, кто ожидает значительных фальсификаций, среди жителей юга", — отмечают эксперты.

И только 6% украинцев продолжают верить в лучшее, рассчитывая на абсолютно честные и прозрачные выборы.

А о фактах подкупа респонденты хоть и стали сообщать реже, но все же примерно каждый четвертый (27%) с этой проблемой знаком не понаслышке: у 6% пытались купить голос лично, а еще 21% слышал подобные истории от друзей и знакомых.

"Больше всего тех, кто отмечал факты подкупа, зафиксировано среди жителей юга, Донбасса, севера и в столице", — говорят социологи.

Шапки и мертвые души

Тем временем мнение народа подтверждает и официальная статистика от правоохранителей: с начала избирательного процесса полиция зарегистрировала более 3,5 тысячи заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с выборами президента. Не обошлось и без курьезных случаев. Например, в Черниговской области активисты обратились в полицию с требованием провести проверку возможного подкупа избирателей — законна ли была раздача на улице... шапок с символикой одного из кандидатов в президенты. А вот в Вышгороде под Киевом и вовсе произошла история, способная составить конкуренцию гоголевским "Мертвым душам": секретарем избирательной комиссии на одном из участков назначили человека, который умер 1,5 года назад. 

Напомним, ранее "Сегодня" выясняла, что обещают кандидаты в президенты. От медицины до образования, от добычи газа к развитию экономики – у кандидатов в президенты считанные дни, чтобы очаровать украинских избирателей.


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Тег исследования, избирательные участки, ожидания, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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АВТОР:

Ирина Крикуненко

Источник:

Сегодня

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