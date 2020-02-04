Главу МИД Украины заверили в Чехии: Крым – не Россия

Андрей Бабиш и Вадим Пристайко. Фото: twitter.com/VPrystaiko

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко посетил Чехию, где провел переговоры с высокопоставленными членами правительства.

В частности, он встретился с премьер-министром Андреем Бабишем, с которым обсудил реализацию договоренностей, которые были достигнуты во время ноябрьского визита главы чешского правительства в Украину, а также перезагрузку двухстороннего политического диалога.

"Есть четкая поддержка и перспектива сотрудничества во многих сферах", – написал Пристайко на своей странице в Twitter.

В свою очередь Бабиш передал президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Алексею Гончаруку приглашение в Чехию и предложил совместить официальный визит с заседанием лидеров "Вышеградской четверки", куда, помимо Чехии, также входят Польша, Словакия и Венгрия.

"У нас прекрасные отношения и потрясающий потенциал, который нужно постоянно развивать", – отметил Бабиш.

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Кроме того, глава МИД посетил первый Украинско-чешский форум и провел "насыщенную и конструктивную" встречу с его чешским коллегой Томашем Петричеком.

"Обсудили двусторонние отношения и широкий круг международных тем. Получил твердые заверения в поддержке суверенитета и целостности. Поблагодарил министра за готовность принять на лечение наших раненых военных", – отметил Вадим Пристайко.

Глава чешской дипломатии, в свою очередь, выразил надежду, что следующая их встреча состоится уже на полях заседания "Вышеградской четверки" и стран "Восточного партнерства".

"Чехия никогда не признавала и не признает аннексию Крыма. Также мы поддерживаем необходимые реформы в Украине", – написал Петричек в Twitter по-украински.

После этого Пристайко встретился с председателем нижней палаты парламента Чехии Радеком Вондрачеком. С ним обсуждалась активизация межпарламентского диалога двух стран и, в частности, возможный обмен визитами глав парламента, а также признание Голодомора геноцидом украинского народа.

Напомним, ранее в Чехии произошел скандал с президентом Милошем Земаном – он принял делегацию из оккупированного Крыма и, по неподтвержденным сообщениям, признал полуостров российским. По этому поводу МИД Украины выразил протест и вызвал посла Чехии для дачи объяснений.

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