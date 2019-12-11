Главы ООН и ОБСЕ прокомментировали переговоры "Нормандской четверки"

В Париже прошли важные переговоры и теперь весь мир обсуждает их итоги

Скриншот

В Организации объединенных наций (ООН) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) позитивно оценили результаты "нормандской встречи" в Париже и отмечают, что, если достигнутые договоренности будут реализованы, то это станет важным шагом к урегулированию конфликта на Донбассе.

Так, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о поддержке мирного процесса по Украине.

Он призвал все заинтересованные стороны, опираясь на достигнутые за последнее время успехи, продвигаться в направлении разрешения конфликта. Гутерриш вновь напомнил, что полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно-признанных границах, сообщает пресс-служба ООН.

Реклама

Читайте также: "Нормандская четверка" договорилась о расширении мандата миссии ОБСЕ на Донбассе – Меркель

В свою очередь действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак приветствовал результаты саммита "Нормандской четверки" в Париже, почеркнув, что согласованные на переговорах шаги по Донбассу могут принести мир в случае их реализации.

В тренде Политолог рассказал, как Зеленский и Путин удивили друг друга

"Я очень рад, что дальнейшие шаги предусматривают меры, в том числе приверженность к прекращению огня, разминированию, облегчению обмена задержанными, созданию новых зон разведения (сил и средств. – Ред.) вдоль линии соприкосновения и открытию КПВВ", – сказал словацкий дипломат, передает пресс-служба ОБСЕ.

Он также приветствовал договоренность о следующей встрече в "нормандском формате" для обсуждения политических вопросов и вопросов безопасности, а также проведения выборов на Донбассе.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция проходила уже ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, о новом перемирии на Донбассе и по следующей "нормандской встрече". Читайте подробнее, почему Россия проиграла Украине в Париже по итогам встречи Зеленского и Путина.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама