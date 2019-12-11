Главы ООН и ОБСЕ прокомментировали переговоры "Нормандской четверки"

В Организации объединенных наций (ООН) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) позитивно оценили результаты "нормандской встречи" в Париже и отмечают, что, если достигнутые договоренности будут реализованы, то это станет важным шагом к урегулированию конфликта на Донбассе.
Так, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о поддержке мирного процесса по Украине.
Он призвал все заинтересованные стороны, опираясь на достигнутые за последнее время успехи, продвигаться в направлении разрешения конфликта. Гутерриш вновь напомнил, что полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно-признанных границах, сообщает пресс-служба ООН.
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В свою очередь действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак приветствовал результаты саммита "Нормандской четверки" в Париже, почеркнув, что согласованные на переговорах шаги по Донбассу могут принести мир в случае их реализации.
"Я очень рад, что дальнейшие шаги предусматривают меры, в том числе приверженность к прекращению огня, разминированию, облегчению обмена задержанными, созданию новых зон разведения (сил и средств. – Ред.) вдоль линии соприкосновения и открытию КПВВ", – сказал словацкий дипломат, передает пресс-служба ОБСЕ.
Он также приветствовал договоренность о следующей встрече в "нормандском формате" для обсуждения политических вопросов и вопросов безопасности, а также проведения выборов на Донбассе.
Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция проходила уже ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, о новом перемирии на Донбассе и по следующей "нормандской встрече". Читайте подробнее, почему Россия проиграла Украине в Париже по итогам встречи Зеленского и Путина.
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