Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в Париже

Вопреки опасениям, первая за три года встреча лидеров "Нормандской четверки" капитуляцией Украины не стала, но и победной ее тоже назвать нельзя

Фото: Ian Langsdon/Pool via REUTERS

На первом за три года саммите в "нормандском формате" в Париже Украина не пошла на уступки России. Украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским не сдала позиций ни по Донбассу, ни по газу. Вероятнее всего, транзитный газовый контракт таки будет подписан, причем больше чем на один год. Более того, никто не снимает с повестки дня выплату Россией $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

По Донбассу все намного сложнее. Более-менее удалось договориться об обмене пленными в формате "всех согласованных на всех согласованных" и расширении мандата СММ ОБСЕ. В течение 30 дней Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) должна определить новые пункты пропуска через линию разграничения и три новые точки разведения сил и средств. Срок действия закона об особом статусе Донбасса будет продлен еще на год. "Формулу Штайнмайера" туда внесут отдельной правкой, если Россия начнет выполнять свои обязательства по Минским договоренностям. Не удалось договориться о механизме передачи контроля над границей и выводе российских войск. Эти вопросы переносятся на следующий саммит в "нормандском формате", который состоится через четыре месяца в Берлине.

Теплый прием в Париже

Украинская делегация приехала в Париж еще в воскресенье вечером 8 декабря, хотя саммит стартовал в понедельник в 16:00 (по Киеву). Состав нашей делегации был самым крупным – 14 человек. Но в переговорах на высшем уровне принимали участие не все.

Французская сторона к приему лидеров "нормандского формата" явно не была готова. Проблемы начались еще за пару часов до приезда лидеров. Улицы вокруг Елисейского дворца перекрыли еще с вечера воскресенья, поставив металлические заграждения. К утру к дворцу было уже не подойти, везде стояли полицейские машины и правоохранители. Аккредитованных журналистов попросили прийти за полтора часа до приезда лидеров, чтобы все успели пройти проверку и зарегистрироваться. Но попасть во внутренний двор Елисейского дворца, куда подъезжали машины лидеров, повезло далеко не всем. Ближе к 16:00 вход и вовсе закрыли, и около сотни журналистов остались ждать на холоде снаружи.

Первой на Mercedes во внутренний двор заехала канцлер Германии Ангела Меркель. Затем на простеньком Renault на французских номерах приехал Владимир Зеленский. Пока он пожимал руку Макрону, российские журналисты выкрикивали вопросы, приедет ли Зеленский на парад в Москву 9 мая в следующем году. Но украинский президент их проигнорировал. Владимир Путин прибыл последним на лимузине Aurus Senat S600, который специально привезли из Москвы в Париж. И, на удивление, приехал без опозданий. Всех у входа встречал Эммануэль Макрон, провожая в Елисейский дворец.

Когда все лидеры собрались, журналистов попросили переместиться в пресс-центр, оборудованный в одном из зданий через дорогу. Но даже там все представители СМИ (на саммит аккредитовалось около 300 журналистов) поместиться не смогли. До начала переговоров в "нормандском формате", Меркель и Макрон провели двусторонние встречи с Зеленским и Путиным. Переговоры, как и предполагалось, затянулись, поэтому встреча "четверки" началась с часовым опозданием. На протокольную съемку пустили только личных видеооператоров и фотокорреспондентов лидеров. Остальные смотрели трансляцию с двух телевизоров в пресс-центре.

Переговоры Зеленского и Путина с глазу на глаз в Офисе президента Украины не подтверждали до последнего. Хотя в Кремле об этом официально заявили еще с утра. Пока четверка заседала за закрытыми дверями, график последующих встреч менялся молниеносно. Ближе к 18:00 французская сторона заявила, что встреча "четверки" прерывается для переговоров Зеленского и Путина по инициативе России. Еще через час к украинским журналистам вышел заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, подтвердив, что заседание лидеров "нормандского формата" продолжается, они финализируют итоговое коммюнике саммита, проходятся по каждому пункту, и до финала еще очень далеко.

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В итоге, первая встреча Зеленского и Путина с глазу на глаз состоялась действительно в перерыве между переговорами "четверки". Но было это уже в 20:00, полностью поломав протокольный график французской стороны. Сначала президенты Украины и России говорили о газе в расширенном формате с участием профильных представителей своих делегаций. После этого Зеленский с Путиным перегововорили с глазу на глаз. Встреча тет-а-тет, по информации Елисейского дворца, длилась не более 15 минут.

"Зрады" нет, но и победы тоже

После двусторонней встречи Зеленского и Путина "четверка" снова собралась на переговоры в формате рабочего ужина. Журналистов тем временем уже собрали в зале Елисейского дворца для итоговой пресс-конференции. Российские СМИ и телеграм-каналы пестрели сливами "достоверной" информации о том, что Украина якобы пошла на все уступки, как по газу, так и по Донбассу. Но буквально через полчаса к журналистам вышел исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и все опроверг.

"Мы ничего не обнуляем. Наоборот, мы аргументировано пояснили, почему наша позиция относительно необходимости выполнения арбитражей является действительно законной, и почему решение арбитражей является окончательным и обязательным для исполнения", - заявил Витренко.

Выходили для коротких комментариев к прессе глава МВД Арсен Аваков и пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. По их словам, Зеленский на переговорах с Путиным держался молодцом, позиции Украины не сдал.

Рабочий ужин лидеров настолько затянулся, что итоговая пресс-конференция началась с опозданием на четыре часа. В итоге, для лидеров "нормандского формата" этот саммит длился около 9 часов, для журналистов затянулся на целых 12 часов работы. В отличие от Меркель и Макрона, на итоговой пресс-конференции Владимир Зеленский говорил довольно недипломатично. По его словам, встреча в Париже разблокировала работу "нормандского формата", но Украина никогда не согласится на федерализацию – мы унитарная страна – это неизменная статья Конституции. Президент Украины четко сказал, что только после выполнения безопасностной части Минска можно переходить к имплементации политической.

/ Фото: REUTERS/Charles Platiau/Pool

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Владимир Путин, говоря об итогах саммита, озвучил свои прежние "хотелки". Москва хочет синхронизировать процесс достижения перемирия с проведением политических реформ, предусмотренных Минском.

"В первую очередь речь идет о внесении изменений в Конституцию страны, закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе. Необходимо, конечно, продлить срок действия закона об особом статусе отдельных регионов Донбасса. И, в конечном итоге, придать этой норме постоянный характер, как это и предусмотрено в Минских соглашениях. Начать работу над внесением в его текст поправок, прежде всего связанных с имплементацией "формулы Штайнмайера". Не следует затягивать и с выполнением других обязательств, а именно, с амнистией и законодательном запрете уголовного преследования лиц, участвовавших в процессах на Юго-Востоке страны", – заявил президент РФ.

/ Фото: REUTERS/Charles Platiau/Pool

Чтобы снять все вопросы после нашумевшего саммита, Владимир Зеленский дал отдельную пресс-конференцию для украинских журналистов в ночь на 10 декабря у входа в свой отель Sofitel. Президент Украины честно признал, что переговоры с Путиным проходили тяжело, иногда очень напряженно, но принципиальных позиций он не сдал.

По газу, по словам Зеленского, вопрос подписания газового транзитного контракта только на один год больше не стоит. Украина настаивала на десятилетнем контракте, но стороны сойдутся где-то посередине. По Донбассу и безопасности украинская сторона предложила создать в ТКГ отдельную подгруппу, которая будет заниматься исключительно вопросом поэтапного контроля украинской границы, который должен начаться до проведения там местных выборов, и которые, судя по всему, 31 октября вряд ли состоятся.

Отвечая на вопрос корреспондента сайта "Сегодня" об особом статусе Донбасса и "формуле Штайнмайера", Владимир Зеленский сказал, что легче сейчас продлить ныне действующий закон, а позже внести туда отдельной правкой "формулу Штайнмайера". Ее инкорпорация в украинское законодательство прямо записана в пункте 2 итогового коммюнике вчерашнего саммита в "нормандском формате". И, как мы поняли, будет зависеть от шагов России по выполнению политической части Минских договоренностей и очередного раунда обмена пленными.

Вопреки опасениям, первая за три года встреча лидеров "Нормандской четверки" капитуляцией Украины не стала. Но и победной ее тоже назвать нельзя. Владимир Зеленский и Владимир Путин познакомились, поговорили с глазу на глаз, диалог стартовал. Работа нормандского формата, фактически заблокированная при президентстве Петра Порошенко, реанимирована. Ну а подытожить многочасовые переговоры в Париже можно фразой Юрия Витренко: "Стороны договорились договариваться дальше".

Видео: Громадське телебачення

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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