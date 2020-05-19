Глобальный вызов: США и Германия обсудили российскую агрессию против Украины

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом агрессию России против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили координацию действий США и Германии по ряду глобальных вызовов для противодействия продолжающейся агрессии России против Украины и противодействия дестабилизирующим действиям Ирана на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

Также дипломаты обсудили текущие усилия по борьбе с распространением COVID-19.

Реклама

Читайте также: Помпео озвучил дальнейшие планы США по Ирану

В тренде Ахметов рассказал о своей роли в борьбе с коронавирусом

"Мы обсудили наш ответ на COVID-19 и события в Иране и Украине. Германия является важнейшим союзником в решении проблем безопасности и обеспечении глобального мира и безопасности", – написал в Twitter Майк Помпео.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в котором обсудили последние переговоры по Донбассу в "нормандском формате". Глава американской дипломатии пообещал дальнейшую поддержку Вашингтона и подчеркнул, что Америка будет продолжать давить на Россию, в том числе санкциями, до тех пор, пока Москва не выполнит Минские соглашения и не прекратит оккупацию Крыма.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама