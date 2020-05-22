"Год войны Зеленского", – сегодня в 21:00 в "Свободе слова Савика Шустера"

Сегодня, 22 мая, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина" , будут говорить о том, что удалось и не удалось сделать Владимиру Зеленскому за первый год своего президентства.
В студии ток-шоу будут выяснять, нужно ли стране разговаривать с врагами, а журналистам – с террористами. А также состоятся ли в октябре украинские выборы в Донецке и Луганске.
Гостями выпуска станут:
Алексей Резников, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
Ирина Верещук, народный депутат, фракция "Слуги народа";
Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская солидарность";
Сергей Рахманин, председатель фракции партии "Голос";
Андрей Белецкий, лидер партии "Национальный корпус";
Надежда Савченко, Герой Украины, узник Кремля;
Роман Сущенко, корреспондент информационного агентства "Укринформ", узник Кремля;
Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "Гордон";
Светлана Крюкова, заместитель главного редактора интернет-издания "Strana.ua";
Александр Мартыненко, генеральный директор информационного агентства "Интерфакс-Украина";
Игорь Чубайс, доктор философских наук.
Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!
Напомним, что эфир "Свобода слова Савика Шустера" 15 мая был посвящен "Зеленой альтернативе" энергетики .
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