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Голосование за границей: за лидерство борются две политсилы

22 июля, 03:34

На зарубежных округах лидирует Европейская солидарность

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

По результатам обработки 78,43% протоколов на всех зарубежных участках партия "Европейская солидарность" менее, чем на один процент, опережает партию "Слуга народа". 

За партию "Европейская солидарность" проголосовали - 29,36% избирателей, на втором месте "Слуга народа" - 28,57%, за ней следует "Голос" Вакарчука – 18,89%.

Как сообщает ЦИК, по результатам обработки 100% протоколов на избирательных участках в 16 странах мира лидирует партия "Слуга народа": в Азербайджане, Египте, Грузии, Катаре, Иране, Иордании, Кыргызской Республике, Латвии, Сербии, Румынии, Словакии, Тунисе, Венгрии, Армении, Индии и Вьетнаме. 

"Европейскую солидарность" по результатам обработки 100% поддержали в 13 странах, среди которых Австралия, Греция, Кувейт, Бельгия, Швеция, Австрия, Болгария, Кипр, Словения, Хорватия, Турция, Черногория и Швейцария.

21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки .

В избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе были внесены 22 политические партии и блоки, в 199 одномандатных округах были зарегистрированы почти 6 тысяч кандидатов, которые представляют 65 партий.

Результаты экзит-полов: 5% барьер преодолевают пять партий

Так, за партию "Слуга народа" проголосовали 44,2% избирателей, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,4%, за партию "Европейская солидарность" – 8,8%, за партию "Батькивщина" – 7,4%, за партию "Голос" – 6,5% избирателей.

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов"



 

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Тег выборы, заграница, голосование, парламентские выборы, слуга народа, выборы 2019, Европейская солидарность

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