"Голосуй – я прикрою!": как готовятся к выборам президента Украины в Марьинке

Военные обещают – сделают все, чтобы выборы прошли мирно и даже начали в соцсетях флэшмоб

"Голосуй – я прикрою!": как готовятся к выборам президента Украины в Марьинке 2019-03-29T21:56:08+02:00 Политика Военные обещают - сделают все, чтобы выборы прошли мирно и даже начали в соцсетях флэшмоб

Двое суток до выборов. Голосовать настраиваются и на Донбассе. Кое-где участки размещать едва ли не в сотне метров от передовой. Но несмотря на это, военные гарантируют полную безопасность. Как готовятся к выборам в Марьинке, расскажет корреспондент "Сегодня" Алексей Кашпоровский.

В этой школе расположен один из пяти избирательных участков Марьинки. Он почти ничем не отличается от любого другого в Украине. Разве что – бросаются в глаза мешки с песком, которыми заставлены окна, защищающие от пуль и осколков. Несмотря на близость к передовой, внутри участка кипит работа.

"Мы получили бюллетени, сейчас их пересчитываем, проштамповываем, и кладем в сейф до воскресенья. В воскресенье мы планируем открыться как положено, в 8 утра, и надеемся, что никаких инцидентов у нас не будет", – надеется председатель избирательного участка Наталья Ворона.

Выборов президента в Марьинке не было уже десять лет, ведь в мае 2014 года город контролировали боевики. Здесь до сих пор в окрестностях стреляют. Но это не мешает готовиться к голосованию. Без пафоса в Марьинке называют день выборов – праздником.

"Больших трудностей не было, многие согласны были помочь, потому что все понимают, что надо пройти на выборы, и чтобы наши голоса были тоже засчитаны", – говорит председатель избирательного участка Наталья Ворона.

Голосовать будуть с усиленными мерами безопасности. В городе уже сейчас полно полиции и военных, которые следят за порядком. Глава местной военно-гражданской администрации считает – даже вероятные провокации боевиков не помешают избирателям прийти на избирательные участки.

"У нас и при проведении каких-то незначительных обстрелов люди приходят в магазины или в административные здания. Не боясь того, что там где-то что-то происходит. Поэтому я думаю, что это не сыграет какую-то принципиальную роль", – уверен председатель военно гражданской администрации г. Марьинка Александр Тесля.

Кроме пяти обычных избирательных участков, в Марьинке будет еще один – специально для военных.

Вот так выглядит специальный избирательный участок, в котором в воскресенье, 31 марта, будут голосовать военные. Голосовать, можно сказать, без отрыва от войны. Ведь к линии фронта отсюда – буквально несколько метров.

Здесь все, как в армии – чисто и аккуратно. Все члены комиссии – военные. Их учили работать, в частности на курсах Центральной избирательной комиссии. Поэтому, процесс голосования должен быть чистым и прозрачным. И каждый армеец сможет прийти и выбрать своего кандидата.

Времени достаточно, если избирательный процесс начинается с 8:00, созданы все условия для того, чтобы они все по очереди поменялись на постах, прибыли сюда, соответственно, проголосовали и вернулись, заменили товарища.

Военные обещают – сделают все, чтобы выборы прошли мирно. И, успокаивая избирателей, даже начали в соцсетях флэшмоб под названием "Голосуй – я прикрою!". В штабе Операции объединенных сил говорят – у них достаточно сил для обеспечения покоя.

"В прифронтовых зонах мы сделаем все, чтобы не допустить ни провокаций, ни каких-то локальных активных действий со стороны врага. Такие задачи определены, и тем более – мы готовы к этому", – заверяет командующий ООС Сергей Наев.

В день выборов командующий Операцией объединенных сил пообещал посетить все самые опасные участки фронта. Говорит: любые попытки боевиков сорвать процесс голосования будет немедленно блокироваться.

Напомним, в это воскресенье украинцам предстоит воспользоваться своим конституционным правом, и выбрать Украине президента. В преддверии голосования энтузиазм народа возрастает, как и ожидание фальсификаций, — об этом свидетельствуют данные свежего мониторинга электоральных настроений, который совместно провели КМИС, группа "Рейтинг" и Центр Разумкова.

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