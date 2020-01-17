Гончарук отчитается перед парламентом: названа дата

Правительство подготовит промежуточный отчет о своей деятельности и представит его в Верховной Раде

Алексей Гончарук / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук до 4 февраля подготовит промежуточный отчет о деятельности правительства и представит его в парламенте.

Об этом он сообщил сегодня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В частности, народным депутатам представят концепцию усиленного правительства, а также его частичного организационного переформатирования.

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Отдельно премьер-министр отметил необходимость определиться с уровнем заработных плат, которые получают работники на публичной службе.

Гончарук поблагодарил президента за доверие и согласился с предложенными изменениями, которые необходимо провести в ближайшее время.

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Напомним, президент Зеленский дал поручение правоохранительным органам в течение двух недель установить причастных к "слитым" в СМИ аудиозаписям со встреч премьер-министра Алексея Гончарука с министрами и представителями Нацбанка.

Как известно, после публикация в СМИ "сливов" с правительственных встреч на которых обсуждалась экономическая ситуация коммуникация с президентом.

Позже премьер-министр Гончарук заявил о сложении полномочий по собственному желанию.

Новости "Сегодня" внимательно следят за событиями вокруг отставки украинского премьера. Более подробно об этом читайте в специальной хронике Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертов.

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