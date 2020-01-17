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Заявление об извинении: соцсети бурно обсуждают действия Гончарука

17 января, 12:53

Новость о том, что премьер подал президенту заявление об отставке, взорвала соцсети

/ Фото: Facebook

Сообщения о том, что премьер-министр Алексей Гончарук подал главе государства заявление об отставке, подняло в социальных сетях настоящую бурю – пользователи активно обсуждают причины, побудившие главу правительства сделать такой шаг, а также вопрос, почему заявление было подано президенту, а не парламенту, как того требует процедура.

Так, политолог Николай Давиденко в своем Facebook предположил, что заявление главы правительства стало своеобразной формой извинений перед главой государства за появление в сети записей, якобы сделанных в кабинете премьера.

В свою очередь, журналистка Кристина Бердинских предположила, что отставка главы правительства все же не состоится, поскольку в ближайших планах значится, в частности, визит президента и премьера на форум в Давос, где они попытаются привлечь инвесторов в Украину.

Кроме того, появилось несколько забавных "фотожаб", на одной из которых, опубликованной в Facebook Алексеем Мустафиным, Зеленский предлагает обсудить кандидатуру на замену Гончаруку.

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А политтехнолог Петр Охотин в своем Facebook предположил, что Гончарук таким оригинальным образом попытался сорвать традиционный "час правительства" в Раде.

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В свою очередь, известный журналист Роман Шрайк прокомментировал заявление Гончарука забавной картинкой:

Появление премьера в парламенте после скандального заявления также не осталось без внимания насмешников.

Появлялись в сети и откровенные насмешки в адрес премьера, который якобы "подумал, что в отставку подало все правительство, но не расслышал, какой страны".

Подробнее читайте в хронике "Сегодня": Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертов.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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отставка соцсети премьер-министр Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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