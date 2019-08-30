Гончарук рассказал о дешевых кредитах, ценах на коммуналку и переписи населения

В первый рабочий день встретился с журналистами во дворике Кабмина

Первый рабочий день новый премьер-министр начал с общения с журналистами. В неформальной обстановке Алексей Гончарук встретился с представителями трех центральных телеканалов, в том числе – с журналистами "Сегодня" телеканала Украина.

Встреча прошла в саду в дворике Кабмина. На поляне уже ждали съемочные группы трех центральных телеканалов и интернет-изданий.

"Сколько спали?" – спрашивают у премьера журналисты.

"Спали", – отвечает Александр Гончарук.

Алексей Гончарук жмет руку и журналистам, и операторам. Он немного смущен количеством микрофонов, которые цепляют ему на пиджак.

"Прикол какой-то", – говорит новоназначенный премьер.

Но сразу переходит к серьезному. Говорит: пять лет страна двигалась правильно, но слишком медленно. Задача нового правительства — ускорить этот процесс.

"Медицинская реформа – это однозначно правильная история, реформа образования, новая украинская школа – однозначно правильная история. Идея правильная, да. Но как они были воплощены? Мы сейчас внимательно посмотрим внутри министерств. Все это нужно продолжать и поддерживать", – заявляет премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

В фокусе нового правительства — экономический рост.

"Деньги нужны, для того, чтобы у государства были деньги, их надо заработать", – говорит премьер.

Приватизация, дерегулирование, борьба с коррупцией и контрабандой позволят наполнить госбюджет, убежден новый премьер.

Уже до конца года правительство планирует провести масштабную инвентаризацию страны для того, чтобы понять реальный уровень поступлений в госказну. Сделают и перепись населения. Она была запланирована на декабрь следующего года, но новые чиновники планируют ускорить этот процесс.

"У нас последняя перепись населения была в 2001 году. Мы живем, на самом деле, в абсолютно виртуальных цифрах. Мы не знаем сколько реально людей живет в Украине. Мы не знаем, сколько у нас реально пенсионеров. Мы очень хотим провести перепись населения в этом году, потому что, по нашим оценкам, это позволит сэкономить в следующем году огромные средства на "мертвых душах", – говорит премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Еще один приоритет правительства — строительство дорог. За пять лет хотят отремонтировать 24 тысячи основных автодорог. Деньги, уверяют, будут.

"Ты покупаешь литр бензина – и там сидит, и в этой стоимости, налог на дорогу. То есть, по сути, у нас все в дороги в Украине платные. Эти средства будут в дорожном фонде. У нас очень много серых заправок, которых ты не видишь, из которых ты в бюджет не получаешь", – объясняет Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Цены на коммуналку не снизят, но и поднимать не будут.

"Мы будем работать над тем, чтобы для людей, во-первых, цифры не повышались. Мы будем делать все от нас зависящее. С другой стороны, мы будем делать все, чтобы люди, которые не могут справиться с существующими цифрами, получили соответствующую помощь государства, это точно", – говорит премьер.

А вот кредиты должны подешеветь. Правительство уже ведет переговоры с Нацбанком.

"Банковская система в принципе готова кредитовать и бизнес, и население. В Украине может появиться ипотека. И она уже в следующем году может составлять 12-13%. Мы понимаем, как это сделать", – подчеркнул премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Уже через месяц премьер-министр представит Верховной Раде программу своей деятельности. Жестких дедлайнов чиновники себе не ставят. Но, говорят: уже через год можно будет оценить их работу.

Новости "Сегодня" писали, что 29 августа Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабмина. Свои голоса "за" отдал 281 депутат, 26 нардепов проголосовали против и 45 воздержались. Кто вошел в правительство, читайте в нашем материале – Верховная Рада проголосовала за новый Кабмин.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама