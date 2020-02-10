Гончарук рассказал об изменениях в Кабмине

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Правительство может усилить экономический блок новым вице-премьером.

Об этом рассказал премьер-министр Алексей Гончарук в эфире украинского телеканала в воскресенье вечером

"Много вариантов сейчас обсуждается. Мы хотим усилить экономический блок, потому что у нас фокус на привлечение инвестиций. В правительстве нужен человек, который будет координировать блок экономики, энергетики и инфраструктуры", - отметил Гончарук, добавив, что это может быть новый вице-премьер.

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Также, по его словам, планируется усилить социальный блок, поскольку в Украине более 10 млн человек живут за чертой бедности.

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Среди других новаций - правительство решило разделить Министерство ветеранов и оккупированных территорий."Конечно, мы советуемся в отношении тех людей, которые будут работать в правительстве. Это неправда, что собеседования проходят в Офисе Президента – они проходят в правительстве", - добавил глава правительства.

Премьер также вспомнил, что было много фейков по поводу того, что якобы министры получают по 200-400 тыс. зарплаты. "Это не соответствует действительности, хотя это правда, что у нас был беспорядок в премиях и зарплатах. Поэтому мы приняли решение, что зарплата чиновника будет от 3 до 5 средних зарплат, а уровень всех этих надбавок может быть ограничен только размером одного оклада. То есть в реальных деньгах это будет от 30 тыс. до 50 тыс. грн ", – отметил Гончарук.

Ранее Гончарук предложил Алексею Резникову возглавить созданное Министерство оккупированных территорий. Также Гончарук анонсировал сокращение госаппарата. По его мнению, структура государственных органов должна быть более компактной и эффективной.

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