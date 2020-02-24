Гончарук рассказал, почему украинцев из Китая поселили именно в Новых Санжарах

У правительства «на карандаше» были несколько вариантов объектов, куда могли привезти эвакуированных

Медучреждение Национальной гвардии в Новых Санжарах отвечало всем необходимым требованиям для размещения эвакуированных из Китая украинцев. Самое главное – там можно было обеспечить абсолютную безопасность. Об этом сказал в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" премьер-министр Алексей Гончарук.

Он напомнил, что "на карандаше" были несколько вариантов объектов, куда могли привезти эвакуированных. Группы специалистов отправлялись на каждый объект для его изучения, соответствия необходимым требованиям, проводились консультации с людьми в разных регионах.

"И что мы увидели. Как только мы начинали изучать какой-то объект, относительно него сразу возникала эмоциональная, иногда нездоровая реакция. Людей начинали подстрекать, в соцсетях появлялись фейки, некоторые популисты в интернете распространяли неправдивую информацию, появлялись вбросы", – сказал Гончарук.

Читайте также: Гончарук: Каждая область в Украине подготовлена к выявлению коронавируса

Премьер подчеркнул, что с этой целью и до последнего не раскрывался маршрут, куда повезут эвакуированных, чтобы не повышать градус в обществе.

"Конкретно этот объект (в Новых Санжарах – ред.) был выбран из-за того, что там проще обеспечить охрану, фактически – безопасность. Это режимный объект, который принадлежит Национальной гвардии. Нам понятен там персонал, мы понимаем, что это люди, который служат – они там были проверены. Мы понимаем очень хорошо территорию. Фактически подконтрольность этой территории и была одной из главных критериев, которая нас убедила остановиться именно на этом объекте", – подчеркнул глава правительства.

Гончарук также рассказывал, что эвакуированные из Китая чувствуют себя хорошо, причин для паники нет. По его словам, условия пребывания в обсервации удовлетворительные.

Как сообщали новости "Сегодня", основная группа украинцев из Уханя прибыла в Украину 20 февраля. Однако не все было гладко: из-за погоды самолет пришлось сначала посадить в Борисполе на дозаправку, после чего он отправился в Харьков. Но самое главное началось позже в Новых Санжарах (Полтавская область), где местные жители взбунтовались и не хотели пускать "украинских китайцев". Начались ожесточенные столкновения с силовиками. Читайте все подробности о карантине и протестах в Новых Санжарах из-за коронавируса.

Реклама

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама