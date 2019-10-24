Горбатюк: Рябошапка считает, что преступной организации Януковича не существует

Прокурор, который занимался делами Майдана, рассказал, почему его уволили из Генпрокуратуры

/ Фото: AFP

Начальник спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк связывает свое увольнение с нежеланием нового руководство расследовать производства преступной организации беглого экс-президента Виктора Януковича. Кроме того, он уверен, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что не существует организованной преступной группировки Януковича.

Об этом он рассказал в эфире "Радио НВ".

Он напомнил, что ранее генпрокуратура сообщала о подозрении и Януковичу, и многим другим чиновникам времен его правления, в частности экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко, экс-главе ГПУ Виктору Пшонке, бывшему премьер-министру Николаю Азарову.

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"С первых дней Рябошапка занял такую позицию, что преступной организации (Януковича) нет: "По нашему мнению, это выдумка Луценко (экс-генпрокурор – ред.)" — такие фразы говорили. Такие заявления (об отсутствии ОПГ Януковича, — Ред.) есть, и предпринимаются шаги для того, чтобы это (звено расследований) разрушить. Я говорил: "Если вы хотите не видеть признаков преступной организации, считаете, что это какая-то выдумка — пожалуйста, там есть 5000 томов, читайте, выписывайте доказательства и выносите постановление о закрытии уголовного производства", — сказал Горбатюк.

В то же время прокурор считает, что на сегодняшний день ГПУ не желает расследовать преступления Януковича и его соратников, поскольку в нынешней власти есть те, кто работал в те времена в Кабмине.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, в чем подозревают министров времен Януковича. Перед бегством из страны бывшие министры переписывали имущество на друзей и родственников, теперь же меняют гражданство, пытаются сохранить активы, но надеются вернуться в Украину.

Напомним, 24 января 2019 года суд признал Януковича виновным в госизмене и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Защита экс-президента подала апелляцию на приговор Оболонского районного суда Киева по делу о госизмене. Позже коллегия судей Апелляционного суда Киева указала не описки в приговоре, однако суд не усмотрел в документе никаких ошибок.

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