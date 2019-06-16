Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости политики

Гордон: Президент Зеленский, премьер Смешко – сегодня это лучший вариант для Украины

16 июня, 11:11

Дмитрий Гордон уверен, что Игорь Смешко способен оказать помощь и "подставить плечо" президенту

Лучшим вариантом для Украины будет, если при президенте Зеленскому Кабинет министров возглавит бывший военный атташе в США и Швейцарии, лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко, которого в партии "Слуга народа" уже называли потенциальным союзником в новом парламенте. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил глава избирательного штаба партии Смешко журналист Дмитрий Гордон.

"Для меня сегодня лучший вариант для Украины – это президент Зеленский, а премьер Смешко. Сплав опыта и молодости", – уверен Гордон.

Он подчеркнул, что считает приход к власти Владимира Зеленского прорывом для Украины.

"В первом туре президентских выборов весной 2019-го я голосовал за Игоря Смешко, во втором – за Зеленского. Я за него агитировал всех. Я понимал, что он должен прийти к власти, потому что это будет означать прорыв Украины. Даже если ему ничего не удастся, он будет переходным мостиком между коррупционными президентами нашими и новым чем-то", – сказал Гордон.

Глава избирательного штаба партии "Сила и Честь" также уверен, что Смешко "подставит плечо" президенту.

"Если Владимир Зеленский образует коалицию сам – хорошо. Если не будет хватать голосов – Игорь Смешко подставит плечо. Впрочем, Игорь Смешко подставит ему плечо в любом случае, потому что они близки по любви к Украине, по своим предпочтениям. Я еще раз говорю – опыт и молодость. Что может быть лучше?" – отметил Гордон.

Напомним, на выборах президента Украины в марте 2019 года Игорь Смешко набрал почти 6% голосов избирателей.

Как сообщали "Сегодня", лидер политической партии "Сила и сесть" Игорь Смешко, который идет на выборы в парламент, в эфире программы "Главная тема" отметил, что на данный момент обеспечение пенсионеров и достойные пенсии – это главная задача, которую надо решить.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, Зеленский, смешко, дмитрий гордон, Кабинет министров, премьер-министр, слуга народа

Вы сейчас просматриваете новость " Гордон: Президент Зеленский, премьер Смешко – сегодня это лучший вариант для Украины". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы в Раду: ЦИК заказала печать бюллетеней на 281 миллион гривен

Вчера, 16:57

Решение об изготовлении документов было принято после переговоров

Яценюк рассказал, почему Порошенко проиграл выборы

Вчера, 15:20

Лидер "Народного фронта" уверен, что Порошенко правильно посчитал его главным конкурентом

Украина выбирает Раду: количество кандидатов растет

Вчера, 07:44

Уже три партии подали свои списки на утверждение Центральной избирательной комиссии

Опрос: в Раду проходит пять партий

14 июня, 22:54

Самый высокий рейтинг у партии "Слуга народа" – 46%

Обильное питье: печальные последствия

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

Жена Лучкевича опубликовала фото, несмотря на запрет мужа

Подруга игрока Реала: футболист не меняет белье неделями. Фото

Песков раскрыл планы Путина относительно встречи с Зеленским

Агрессия России: Зеленский приказал ВСУ жестко реагировать

Тянак-шоу на Ралли Сардинии: 6 победных заездов подряд!

Откуда взялся толстяк, побивший Энтони Джошуа

В Швеции могут запретить продажи электромобилей Tesla

Грандиозная скидка на мощный вентилятор в городе

В городе самая низкая цена на наушники Xiaomi

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

13 июня, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

Сегодня, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Цены в июне: почему такие дорогие огурцы и когда пора варить варенье из клубники

Вчера, 07:51

Майские дожди и аномально жаркая погода в июне внесли коррективы в объемы урожая и цены на продукты

Жара испытывает на прочность: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 17 июня на западе страны льет и гремит, в остальных регионах сухо

Копить не нужно тратить: эксперты рассказали, что происходит с финансовой грамотностью украинцев

Вчера, 07:19

Украинцы винят деньги в контроле над своей жизнью, но хотят учить детей, как нужно с ними обращаться

Украина может потерять западные области: названа страна-угроза

Пятнадцать подсказок человеку свыше

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь