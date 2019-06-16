Гордон: Президент Зеленский, премьер Смешко – сегодня это лучший вариант для Украины

Дмитрий Гордон уверен, что Игорь Смешко способен оказать помощь и "подставить плечо" президенту

Лучшим вариантом для Украины будет, если при президенте Зеленскому Кабинет министров возглавит бывший военный атташе в США и Швейцарии, лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко, которого в партии "Слуга народа" уже называли потенциальным союзником в новом парламенте. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил глава избирательного штаба партии Смешко журналист Дмитрий Гордон.

"Для меня сегодня лучший вариант для Украины – это президент Зеленский, а премьер Смешко. Сплав опыта и молодости", – уверен Гордон.

Он подчеркнул, что считает приход к власти Владимира Зеленского прорывом для Украины.

"В первом туре президентских выборов весной 2019-го я голосовал за Игоря Смешко, во втором – за Зеленского. Я за него агитировал всех. Я понимал, что он должен прийти к власти, потому что это будет означать прорыв Украины. Даже если ему ничего не удастся, он будет переходным мостиком между коррупционными президентами нашими и новым чем-то", – сказал Гордон.

Глава избирательного штаба партии "Сила и Честь" также уверен, что Смешко "подставит плечо" президенту.

"Если Владимир Зеленский образует коалицию сам – хорошо. Если не будет хватать голосов – Игорь Смешко подставит плечо. Впрочем, Игорь Смешко подставит ему плечо в любом случае, потому что они близки по любви к Украине, по своим предпочтениям. Я еще раз говорю – опыт и молодость. Что может быть лучше?" – отметил Гордон.

Напомним, на выборах президента Украины в марте 2019 года Игорь Смешко набрал почти 6% голосов избирателей.

Как сообщали "Сегодня", лидер политической партии "Сила и сесть" Игорь Смешко, который идет на выборы в парламент, в эфире программы "Главная тема" отметил, что на данный момент обеспечение пенсионеров и достойные пенсии – это главная задача, которую надо решить.

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