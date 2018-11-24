Госдеп США сделал официальное заявление к 85-й годовщине Голодомора

В Госдепе подчеркнули, что варварский захват украинской земли и урожая были совершены с умышленной политической целью – покорить украинский народ и нацию

Официальный Вашингтон выразил солидарность с украинским народом по случаю 85-й годовщины Голодомора, вызванного режимом Сталина, подчеркнув, что Кремль до сих пор пытается разрушить стремление украинцев к самоидентичности.

Об этом говорится в официальном заявлении, распространенном в пятницу спикером Государственного департамента США Хизер Нойерт, сообщает Укринформ.

"В этом месяце мы присоединяемся к украинцам по всему миру в чествовании 85-й годовщины Голодомора, когда миллионы невинных украинцев были заморены до голодной смерти режимом Иосифа Сталина", – отмечается в документе.

В Госдепе подчеркнули, что варварский захват украинской земли и урожая были совершены с умышленной политической целью – покорить украинский народ и нацию.

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"Этот катастрофический искусственный голод был одним из самых жестоких актов ХХ века и жестоким напоминанием о преступлениях коммунизма. Сегодня украинцы снова умирают из-за попытки России разрушить идентичность и западные устремления народа Украины", – говорится в заявлении.

Нынешняя агрессия России на востоке Украины повлекла за собой более 10 000 смертей.

"Однако Россия не сможет победить несокрушимый украинский дух и не ослабит стремление украинцев к лучшему будущему", – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве США.

Чтя память миллионов невинных жертв Голодомора, США подтвердили "неуклонную поддержку национального суверенитета и территориальной целостности Украины, а также право украинского народа выбирать собственный курс".

В Украине Голодомор 1932-1933 годов признан геноцидом, организованным руководством ВКП(б) и правительством СССР путем создания искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР и Кубани, подавляющее большинство населения которой составляли украинцы.

Трагические события унесли, по некоторым данным, от 3 до 4,5 миллионов жизней в Украине. Также приводятся данные о 7 миллионах погибших, и даже они не являются окончательными. Больше всего украинцев погибло в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.