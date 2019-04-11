Госдеп США включил Украину в список небезопасных для путешествий регионов

Сотрудники Госдепа отмечают, что в Украине преступления против иностранцев являются обычным явлением

Фото: Getty Images.

Государственный департамент США не рекомендует американским туристам путешествовать в Украину и на оккупированные территории Крыма и Донбасса. Поскольку, Украина из-за уровня преступности, гражданских беспорядков и выборов занесена в список небезопасных регионов, путешествие по которым требует повышенной осторожности. Об этом сообщает официальный сайт Госдепа.

"Проявляйте большую осторожность во время путешествий по Украине из-за высокого уровня преступности, опасности гражданских беспорядков и массовых акций связанных с выборами. Не путешествуйте в Крым из-за произвольных задержаний и других злоупотреблений со стороны российских оккупационных властей и восточные районы Донецкой и Луганской областей, особенно районы, не контролируемые государством, из-за вооруженного конфликта и похищения людей", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госдепа, отмечают, что в Украине преступления против иностранцев и их имущества являются обычным явлением. Демонстрации, которые порой носили насильственный характер, регулярно проходят по всей Украине, в том числе в Киеве. Политически направленные убийства и взрывы также происходили в стране. Есть сообщения о насилии со стороны националистических групп.

"Президентские выборы в Украине назначены на 31 марта, а возможный второй тур – 21 апреля. Риск насилия усиливается в период выборов, а на предыдущих выборах некоторые связанные с выборами демонстрации приводили к насилию", – отмечается в сообщении.

В Госдепартаменте подчеркнули, что после оккупации Россией и попыткой аннексии этой части Украины в Крыму широко распространено военное присутствие Российской Федерации. Оккупационные власти продолжают злоупотреблять и произвольно сажать в тюрьму иностранцев и местное население, особенно тех, кто оспаривает российский суверенитет на полуострове.

"Правительство США запрещает своим сотрудникам выезжать в Крым и не может оказывать экстренную помощь гражданам США в Крыму", – сказано в документе.

"Силы под руководством России продолжают контролировать районы Донецкой и Луганской областей, где в результате продолжающегося вооруженного конфликта погибло более 10 тысяч человек. Частным лицам, включая граждан США, угрожали, задерживали или похищали в течение нескольких часов или дней после остановки на контрольно-пропускных пунктах, контролируемых российскими силами. Правительство США ограничивает поездки государственных служащих США в восточные районы Донецкой и Луганской областей и прилегающие регионы, что ограничивает возможности оказания экстренной помощи гражданам США в этих регионах", – заключили в Госдепартаменте.

Ранее в Госдепе разъяснили позицию США по кандидатам в президенты Украины. Именно украинцы примут решение о том, кто получит власть и какой будет форма правления.

Также Госдеп анонсировал пакет мер НАТО, касающийся Черного моря и противостояния России. Противостояние России станет одной из основных тем министерской встречи.

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