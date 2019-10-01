Государство должно стать коммерческим дипломатом – Гончарук

Премьер подчеркнул, что государство планирует не мешать бизнесу развиваться

/ Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что государство должно выступать коммерческим дипломатом, который продвигает интересы большого отечественного бизнеса в мире.

Об этом заявил Гончарук в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, государство должно выступать коммерческим дипломатом, который продвигает интересы большого отечественного бизнеса в мире и дает возможность экспортировать.

Реклама

"Самолеты продают не менеджеры по продажам, самолеты продают президенты. Есть такой принцип", – сказал Гончарук.

Премьер подчеркнул, что государство планирует не мешать бизнесу развиваться, в то же время, по его мнению, "есть вещи, где правительство должно защищать и продвигать интересы отечественного производителя".

В тренде Демарш Украины в ПАСЕ: выиграет или потеряет Киев

Напомним, что ранее правительство представило программу действий. Полный текст программы деятельности правительства доступен на сайте КМУ.

Напомним, что 29 сентября Кабинет министров Украины одобрил программу действий правительства. Программа правительства насчитывает 120 страниц.

Также на сайте появились стоящие перед каждым министром правительства задания.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама