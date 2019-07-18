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"Государство в смартфоне": Зеленский призвал украинцев пройти опрос

18 июля, 23:20

Я горячо верю в проект "Государство в смартфоне", – заявил Зеленский

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан Украины принять участие в онлайн-опросе.

Об этом он написал на собственной странице в Facebook.

"Каждый украинец, и я лично сталкивался с, мягко говоря, недоразумениями, получая ту или иную государственную услугу. Поэтому я горячо верю в проект "Государство в смартфоне". Это прогрессивная инициатива, цель которой – изменить взаимодействие государства с людьми. Государство должно стать сервисом. В конце концов, для этого мы и работаем", – заметил Зеленский.

Глава государства отметил, что этот проект должен учесть потребности каждого гражданина и исправить все недостатки устаревшей системы.

"Поэтому нам нужны ваши мысли. Поэтому лично прошу каждого принять участие в опросе по ссылке", – резюмировал Зеленский.

Напомним, что ранее поднимался вопрос создания электронного реестра населения, что позволит с помощью технических средств оперативно и относительно дешево провести электронную перепись населения Украины путем наложения уже имеющихся государственных реестров (демографический, фискальный, медицинский, гражданский, реестр избирателей).

Отметим, что команда президента сейчас активно работает над внедрением концепции "Государство в смартфоне". Как сообщали новости "Сегодня", недавно Зеленский обсудил внедрение этой концепции, и пообещал экспертам и организациям IT-сектора полную свободу и помощь в осуществлении проекта.

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Тег Зеленский, Государство в смартфоне

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