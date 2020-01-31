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"Готов ехать хоть завтра": Зеленский назвал условия для встречи с Трампом

31 января, 13:20

Первая встреча Зеленского с Трампом привела к запуску процедуры импичмента президента США

Фото: AFP

Фото: AFP

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Президент Владимир Зеленский заявил, что готов в любое время ехать с официальным визитом в США, однако встреча с американским президентом должна быть выгодной для Украины, а не ехать туда ради политического туризма. Об этом он сказал на совместной с госсекретарем Майком Помпео пресс-конференции.

"Заинтересован ли я поехать с официальным визитом в Белый дом… Честно говоря – это правильно для обеих стран, правильно для отношений между нашими странами, правильно для статуса Украины", – сказал он.

Зеленский отметил, что получает много предложений посетить какие-то страны по различным вопросам.

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"Я много общался об этом с министром иностранных дел Вадимом Пристайко. Я ему говорил: а что мы там будем делать? Зачем мы едем в ту или иную страну? А что мы там можем согласовать. А что мы можем привезти для нашей страны? … Если мы можем договориться о чем-то выгодном для двух стран, в первую очередь для Украины (при всем уважении к США), если у нас есть важный предмет разговора, важные вещи, о которых можем договориться, что мы можем подписать, что мы можем взять, то я готов ехать завтра", – сказал президент.

В свою очередь Майк Помпео отметил, что в Вашингтоне не ставили условий Киеву, что встреча Зеленского с Трампом будет возможна только после расследования деятельности сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Он отметил, что президента Украины и США обязательно встретятся, как только появится возможность.

На этой же пресс-конференции Владимир Зеленский объяснил, повлияет ли импичмент Трампа на дружбу США с Украиной. Отношения между странами выходят на новый уровень, уверен президент.

Как рассказывала в комментарии сайту "Сегодня" член правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест, визит Помпео в Украину может стать подготовкой встречи Зеленского и Трампа. По ее мнению, для американцев этот визит в первую очередь политический – чтобы продемонстрировать отсутствие сложностей в отношениях с Украиной.

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США встреча визит Владимир Зеленский Дональд Трамп

Источник: Сегодня

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