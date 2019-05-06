Готов уйти в отставку: Климкин рассказал о встрече с Зеленским
Министр дал понять, что у него есть политические планы на будущее и обсудил ряд вопросов с новоизбранным президентом
Глава МИД Украины Павел Климкин, ранее оригинально поздравивший Владимира Зеленского с победой на выборах, провел встречу с новоизбранным президентом и заявил, что готов предложить ему свою отставку. Об этом он рассказал журналистам.
Он отметил, что увольнять его никто не будет и сам готов покинуть свой пост.
"У нас должна быть политическая культура. В политической культуре – и я считаю, это будет правильным – позволить новому президенту выбрать тех, с кем он должен работать в таких сферах как внешняя политика, как оборона. Конечно, я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю. Я уже говорил, что у меня есть свои планы, в том числе политические. Это соответствует моим планам", – сказал Климкин.
Читайте также
Министр отметил, что провел очень хорошую встречу с новоизбранным президентом и обсудили разные вопросы.
"Я считаю, что там, где совпадают принципы и приоритеты – и я в этом очень оптимистичен – мы, безусловно, будем работать. Это касается как будущих советов, если они будут нужны, также и возможного участия в переговорах", – подчеркнул глава МИД Украины.
Ранее Климкин уже называл условия возможного сотрудничества с Зеленским. По его словам, у всех сторон должно быть обоюдное желание и плюс совпадение взглядов на будущее развитие Украины.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Готов уйти в отставку: Климкин рассказал о встрече с Зеленским". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полторак готов встретиться с Зеленским и предупредил по курсу Украины в НАТО
Министр готов отчитаться перед Зеленским о состоянии армии и хочет услышать планы будущего главнокомандующего
В штабе Зеленского сделали заявление по курсу Украины на ЕС и НАТО
Избранный президент заявлял, что не собирается менять курс Украины на интеграцию в Европейский союз,