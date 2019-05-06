Готов уйти в отставку: Климкин рассказал о встрече с Зеленским

Министр дал понять, что у него есть политические планы на будущее и обсудил ряд вопросов с новоизбранным президентом

Фото: Getty Images

Глава МИД Украины Павел Климкин, ранее оригинально поздравивший Владимира Зеленского с победой на выборах, провел встречу с новоизбранным президентом и заявил, что готов предложить ему свою отставку. Об этом он рассказал журналистам.

Он отметил, что увольнять его никто не будет и сам готов покинуть свой пост.

"У нас должна быть политическая культура. В политической культуре – и я считаю, это будет правильным – позволить новому президенту выбрать тех, с кем он должен работать в таких сферах как внешняя политика, как оборона. Конечно, я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю. Я уже говорил, что у меня есть свои планы, в том числе политические. Это соответствует моим планам", – сказал Климкин.

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Министр отметил, что провел очень хорошую встречу с новоизбранным президентом и обсудили разные вопросы.

"Я считаю, что там, где совпадают принципы и приоритеты – и я в этом очень оптимистичен – мы, безусловно, будем работать. Это касается как будущих советов, если они будут нужны, также и возможного участия в переговорах", – подчеркнул глава МИД Украины.

Ранее Климкин уже называл условия возможного сотрудничества с Зеленским. По его словам, у всех сторон должно быть обоюдное желание и плюс совпадение взглядов на будущее развитие Украины.

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