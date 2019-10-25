Готовы повлиять на боевиков: Лавров дал обещание по Донбассу

Российский министр снова закатил истерику о «неконституционном перевороте» в Киеве и озвучил важный момент по Донбассу

Сергей Лавров / Фото: AFP

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова повлиять на боевиков для урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом он сказал на совместной с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде пресс-конференции.

По его словам, он с норвежским министром говорил об Украине и отметил, что позиции их разошлись. Российский министр снова обвинил Киев в "неконституционном перевороте" в 2014 году, "попустительства Запада" и "разгуле неонацистов".

В то же время глава МИД России намекнул, что Москва готова приструнить боевиков в случае положительной договоренности по Донбассу.

Реклама

"Мы надеемся, что ситуацию все-таки удастся урегулировать, ситуацию на востоке Украины на основе Минских договоренностей. Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится. Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска", – сказал Лавров.

Отметим, что ранее в Кремле заявляли, что не готовы влиять на боевиков, чтобы те прекратили стрелять и начался процесс разведения сил. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли Москва гарантировать отвод боевиков от линии соприкосновения, сказал следующее: "Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на "республики" Донбасса, но вы знаете, что "республики" Донбасса – "самостоятельные" субъекты в урегулировании этого конфликта".

А пока Лавров цинично заявляет о готовности к миру, на Донбассе обстановка продолжает оставаться напряженной. Так, например, 24 октября контролируемые Россией боевики снова сорвали отвод войск.

Накануне в эксклюзивном интервью "Сегодня" президент Владимир Зеленский говорил, что встреча "Нормандской четверки" состоится только после завершения разведения сил в районе Петровского и Золотого.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама