Зеленский рассказал, когда состоится встреча "Нормандской четверки"

Для встречи в нормандском формате есть определенные условия, и президент назвал их

/ Фото: president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча лидером государства участников "нормандского формата" (России, Украины, Франции и Германии) состоится после разведения сил в районе Петровского и Золотого. Об этом он рассказал в интервью "Сегодня".

По его словам, есть определенные условия для проведения "нормандской" встречи, которые были заранее оговорены.

"Ну, смотрите, когда мы говорим, что Москва выдвигает условия – знаете, очень много средств массовой информации говорят о различных условиях. Мы договорились, что у нас должна быть встреча, когда мы согласуем текст так называемой "формулы Штайнмайера" и когда у нас будет разведение на трех участках. На одном участке – вы знаете – в Станице Луганской, разведение прошло. Сейчас есть подготовительные моменты к разведению в Петровском и Золотом. Там разведение не происходит из-за нарушения режима тишины, но я думаю, что все обязательно произойдет, и следующим шагом будет встреча в "нормандском формате". Другая информация мне просто не известна", – сказал Зеленский.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст эксклюзивного интервью Зеленского: "Капитуляции не будет".

Отметим, что ранее Киев рассчитывал на проведение "нормандской" встречи еще в конце сентября, но тогда так и не получилось ее организовать из-за отказа согласовывать "формулу Штайнмайера" в Минске. Потом были ожидания от октября. В итоге после ее согласования был открыт путь к встрече лидеров Франции, Германии, России и Украины. Но теперь проблемным моментом стало торможение разведения войск в Золотом и Петровском. Так, например, председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко называл разведение войск одним из обязательных условий для проведения встречи в "нормандском формате". В то же время глава МИД Украины Вадим Пристайко говорил, что итоговый документ "нормандского" саммита еще не согласован. Он уточнил, что пока согласована лишь часть, касающаяся "формулы Штайнмайера".

В то же время и Пристайко, и Владимир Зеленский надеются, что "нормандские" переговоры пройдут в ноябре.

В то же время в Кремле озвучили позицию Путина по встрече в "нормандском формате". Там подтвердили, что организация встречи зашла в тупик.

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