"Говорить о морали не с кем": нардеп Яременко извинился за секс-скандал в Раде

Фото: facebook.com/ukrop.ukraine

Попавший в эпицентр секс-скандала народный депутат Богдан Яременко принес публичные извинения за интимную перепискув стенах Верховной Рады.

Об этом сообщил "Укринформ".

Выступая с трибуны в парламентском зале заседаний, глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества извинился перед своей семьей, фракцией и главой государства.

"Прежде всего, хочу начать с извинений перед теми, кому за последние пару дней я доставил неудобства и дискомфорт. Прежде всего, это моя семья. Моя жена – единственный человек в жизни, который знает обо мне все, не имеет ко мне претензий. Именно потому, что знает обо мне все. Я хочу извиниться перед своей фракцией и перед президентом – вы стали заложниками ситуации. Вы не заслужили, чтобы вас втаптывают в грязь вместе со мной", – сказал Богдан Яременко, извинившись также перед своими избирателями.

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Нардеп выразил готовность "спокойно и с благодарностью" встретить любое решение Рады в отношении него.

Кроме того, политик напомнил, что публикация SMS, которые он писал девушке, предлагавшей Яременко интимные услуги за деньги, является уголовным преступлением, которое карается до 7 лет лишения свободы.

"Я не угрожаю, я просто напоминаю о законе и морали, который для всех один. Если вы хотите говорить о морали, то, конечно, воровать плохо. А они украли мою переписку, но, что еще хуже, использовали украденное, перепродавали его", – сказал народный избранник от "Слуги народа".

Яременко добавил, что в Раде "не с кем говорить о морали", и что скандал с его перепиской никак не скажется на внешней политике Украины, потому что "ее надо знать, разбираться, заниматься, а не пиариться ею на каждом шагу".

"А другим не надо ездить в Москву и сдавать национальные интересы Украины, и все с внешней политикой будет хорошо", – резюмировал депутат.

Новости "Сегодня" сообщали о других пикантных скандалах, которые случались в стенах Рады. Но в парламенте случается не только "клубничка" – наш сайт собрал самые яркие драки нардепов в одном видео:

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