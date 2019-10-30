Пикантная провокация: Богдана Яременко поймали на интимной переписке, депутат объяснился

Журналисты подсмотрели интимную переписку нардепа, но тот сказал, что это провокация

Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko

Народного депутата от "Слуги народа, председателя комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко поймали на "интимной переписке" со "жрицей любви". Так, журналисты сфотографировали экран смартфона Яременко, где нардеп обсуждал с некой женщиной условия по оказанию ему интимных услуг и их стоимость. И все это происходило во время работы парламента в сессионном зале 29 октября, сообщает сайт "Буквы".

Так, в смартфоне нардепа журналисты заметили два чата со знакомствами: "Сеть знакомств Мам…" и "Loveeto". И во время голосования за один из законопроектов Яременко как раз читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая в анкете указала предпочтения: секс, встреча, свидания. Также девушка указала, что ее не интересуют отношения.

Затем Богдан Яременко стал переписываться с девушкой, возможно, другой, спрашивая об условиях встречи с ней.

Девушка описала условия оказания интимных услуг и указала, что час ее услуг стоит 100 долларов. Два часа – 150 долларов.

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Вскоре после публикации этого материала Яременко на своей странице в Facebook отреагировал и подчеркнул, что специально это сделал, чтобы выяснить, кто из журналистов занимается такими подглядываниями, а сама переписка была провокацией.

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"После того, как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подсматривают в наши телефоны.

Получив такой сигнал я совершил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованную "переписку".

Это сработало. Охотник за горячими фактами сфотографировал то, чего нет. Не стоит верить всему, что публикуют якобы СМИ", – написал Яременко.

Напомним, ранее в сети появилось видео, которое на данный момент собрало свыше миллиона просмотров. На ролике народный депутат Илья Кива прямо во время заседания в парламенте совершал жесты, которые некоторые пользователи интернета определили как мастурбацию.

А 24 ноября 2018-го одного из нардепов засекли за просмотром пикантных фото. В день, когда Рада рассматривала бюджет и изменения в Конституцию по курсу Украины в ЕС и НАТО, народный избранник Андрей Денисенко решил немного отвлечься.

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