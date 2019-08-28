ГПУ реформируют в Офис генпрокурора — СМИ

Могут ликвидировать органы прокурорского самоуправления, которые были созданы по требованиям международных экспертов

/ Фото: Сегодня

Партия "Слуга народа" планирует реформировать Генеральную прокуратуру в Офис Генпрокурора.

Об этом сообщает "Левый берег" со ссылкой на собственные источники.

Региональные ячейки прокуратуры будут переименованы в офисы региональных прокуроров, а местные – в окружные прокуратуры. Такие действия повлечет "чистку" всех кадров.

Также в рамках реформы прокуратуры планируется ликвидация органов прокурорского самоуправления – Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Совета прокуроров, которые были созданы по требованиям международных экспертов.

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КДКП и Совет прокуроров занимаются кадровыми вопросами, которыми ранее занимались руководители Генпрокуратуры или региональных прокуратур, а также привлечением прокуроров к дисциплинарной ответственности (вплоть до рекомендации уволить их).

Также планируется ликвидация военной прокуратуры с ее нынешними полномочиями.

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Напомним, что Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, когда подаст в отставку с должности – когда Верховная Рада 9-го созыва приступит к работе.

Генеральный прокурор Украины назначается на должность и увольняется президентом Украины с согласия Верховной Рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору, что влечет его отставку с должности.

С мая 2016 года эту должность занимает Юрий Луценко.

11 июня в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления (№ 10380) о согласии парламента на увольнение президентом Луценко с должности генпрокурора. Документ определен президентом как неотложный.

23 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.

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