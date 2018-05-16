Грицак привел Волкеру доказательства причастности военных РФ к преступлениям на Донбассе

Глава СБУ Василий Грицак привел спецпредставителю Госдепартамента США Курту Волкеру и послу США в Украине Мари Йованович очередные доказательства причастности кадровых военных России к преступлениям на Донбассе.

Об этом речь шла во время их встречи в среду, 16 мая, сообщает пресс-центр СБУ.

"Представителям США приведены очередные доказательства причастности кадровых военнослужащих РФ к преступлениям против человечности на территории Украины, в частности к обстрелам Мариуполя и Волновахи, вследствие которых погибло 48 украинских граждан", – говорится в сообщении.

Также, по словам Грицака, наряду с эскалацией РФ вооруженного конфликта на Донбассе российские спецслужбы принимают активные меры по дестабилизации ситуации внутри Украины.

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Глава СБУ особо обратил внимание иностранных партнеров и на блокирование российской стороной обмена заложников, которых РФ использует для политического давления на украинскую власть. Грицак передал обращение к Волкеру от матерей тех украинцев, кто незаконно удерживается на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Со своей стороны иностранные партнеры выразили заинтересованность в продолжении диалога со Службой безопасности Украины, а также заверили в дальнейшей поддержке Украины в процессе восстановления территориальной целостности и противодействия российскому агрессору, проинформировали в пресс-центре.

Ранее президент Украины Петр Порошенко и спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер на встрече в Киеве в среду отметили важность введения миротворческой миссии ООН на оккупированной территории Донбасса и обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны между двумя странами.

Кроме того, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Киев может получить новую партию ПТРК Javelin, но при условии принятия закона об антикоррупционном суде и успешной борьбы с коррупцией.