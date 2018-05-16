Порошенко и Волкер встретились в Киеве: о чем говорили

Сегодня, 20:44

Порошенко и Волкер обсудили перспективу введения миротворцев ООН на оккупированной части Донбасса и необходимость освобождения заложников

president.gov.ua
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко и спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер на встрече в Киеве в среду отметили важность введения миротворческой миссии ООН на оккупированной территории Донбасса и обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны между двумя странами.

"Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и отметили важность развертывания миротворческой миссии ООН на его оккупированной части. Петр Порошенко и Курт Волкер подчеркнули необходимость немедленного освобождения украинских заложников", – сообщила пресс-служба главы государства по итогам встречи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Особое внимание уделялось сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между Украиной и США, укреплению партнерства Украины с НАТО и вопросу энергетической безопасности с учетом рисков, которые несет проект "Северный поток-2".

Кроме того, стороны обсудили прогресс и поддержку Украины на пути реформ, в частности, в сфере борьбы с коррупцией.

Напомним, в марте Волкер заявлял, что "ДНР" и "ЛНР" должны быть ликвидированы. Непризнанным "республикам" нет места в конституционном устройстве Украины, считает американский дипломат.

В свою очередь в Москве отреагировали на слова Волкера о ликвидации "ДНР" и "ЛНР". Член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что при таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю.
Порошенко, вопросы, Петр Порошенко, Волкер, спецпредставитель, Курт Волкер

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко и Волкер встретились в Киеве: о чем говорили". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Javelin. Фото: flickr.com/U.S. Army Europe

Волкер пообещал Украине еще больше Javelin, но с одним условием – СМИ

Сегодня, 17:40

Парламентарии попросили у американского дипломата еще больше летального оружия для Украины и получили ответ

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

Донбасс не хочет в Россию: Волкер указал на ошибку Путина в Украине

Сегодня, 11:26

Российские войска вторглись под предлогом защиты русскоговорящих, а те, оказывается, хотят быть с Украиной
Загрузка...

Политика

Российские войска. Фото: архив

Вывод войск РФ спасет русскоязычное население Донбасса – Волкер

Вчера, 17:20

США хотят, чтобы Россия серьезно отнеслась к предложению о введении миротворцев

Политика

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

Волкер хочет приехать в Донецк и Луганск: дипломат назвал условие

Вчера, 17:04

Также американский дипломат объяснил, что непризнанные "республики" не должны существовать

Политика

Владислав Сурков. Фото: rus.err.ee

Волкер о возможном выходе Суркова из переговоров по Донбассу: "Важно держать дверь открытой"

Вчера, 16:49

Американский дипломат объяснил, от кого в первую очередь зависит судьба конфликта на востоке Украины

Политика

Волкер встретился с Наевым. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Волкер на Донбассе встретился с командующим объединенными силами

Вчера, 12:53

Американского дипломата вблизи линии разграничения ознакомят с деталями новой операции
Загрузка...