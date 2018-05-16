Порошенко и Волкер встретились в Киеве: о чем говорили

Порошенко и Волкер обсудили перспективу введения миротворцев ООН на оккупированной части Донбасса и необходимость освобождения заложников

Президент Украины Петр Порошенко и спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер на встрече в Киеве в среду отметили важность введения миротворческой миссии ООН на оккупированной территории Донбасса и обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны между двумя странами.

"Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и отметили важность развертывания миротворческой миссии ООН на его оккупированной части. Петр Порошенко и Курт Волкер подчеркнули необходимость немедленного освобождения украинских заложников", – сообщила пресс-служба главы государства по итогам встречи.

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Особое внимание уделялось сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между Украиной и США, укреплению партнерства Украины с НАТО и вопросу энергетической безопасности с учетом рисков, которые несет проект "Северный поток-2".

Кроме того, стороны обсудили прогресс и поддержку Украины на пути реформ, в частности, в сфере борьбы с коррупцией.

Напомним, в марте Волкер заявлял, что "ДНР" и "ЛНР" должны быть ликвидированы. Непризнанным "республикам" нет места в конституционном устройстве Украины, считает американский дипломат.

В свою очередь в Москве отреагировали на слова Волкера о ликвидации "ДНР" и "ЛНР". Член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что при таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю.