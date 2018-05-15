Волкер хочет приехать в Донецк и Луганск: дипломат назвал условие

Сегодня, 17:04

Также американский дипломат объяснил, что непризнанные "республики" не должны существовать

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине
Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер хотел бы приехать в Луганск и Донецк, но только после исчезновения так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом он заявил на брифинге в рамках своего визита на Донбасс.

Он отметил, что на Донбассе вообще не должно быть этих образований.

"Я очень хочу посетить Донецк и Луганск, когда там будет уже возобновлен мир и украинский контроль, а также они станут частью Украины. Чего я не хочу делать, это давать какой-то повод, чтобы легитимизировать так называемые политические образования так называемых "народных республик", которые не должны были бы существовать, поскольку это искусственные образования".

Напомним, в марте Волкер заявлял, что "ДНР" и "ЛНР" должны быть ликвидированы. Непризнанным "республикам" нет места в конституционном устройстве Украины, считает американский дипломат.

В свою очередь в Москве отреагировали на слова Волкера о ликвидации "ДНР" и "ЛНР". Член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что при таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю.
Донецк, Донбасс, луганск, ДНР, ЛНР, Волкер

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"Сегодня"

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