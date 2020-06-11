Гройсман: Децентрализация создала возможности развития, пора сформировать стратегии роста страны и общин

Основанная в 2014 году реформа децентрализации – формирование объединенных общин с необходимым набором инструментов управления и новыми подходами к формированию качества жизни людей – предоставила достаточно возможностей развития территорий. И сейчас все чаще встает вопрос таких стратегий развития – как для государства в целом, так и для маленькой общины в отдаленном уголке Украины. Об этом сказал премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"Где мы есть, мы все понимаем. А вот что делать дальше и куда мы идем, этого понимания нет, – сказал Владимир Гройсман. – А для каждой области, для каждого общества, для государства в целом такое понимание должно появиться. Децентрализация создала большие возможности, чтобы независимо от того, в каком уголке живет человек, он чувствовал себя защищенным, зажиточным и в безопасности".

По словам Владимира Гройсмана, пора реально работать над этим и быть теми, кто не пишет "очередных произведений", а формирует реалистичные планы и приобретает опыт в их реализации.

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Примечательно, подчеркнул политик, такие команды есть. Одна из них уже формирует новую стратегию развития Винницы и области до 2030 года. Документ должен стать планом для всего региона и учитывать текущие реалии – как учитывая экономическую ситуацию в государстве и пандемию, так и с учетом перспективы формирования общин и завершения реформы децентрализации.

Владимир Гройсман напомнил, что Винница 6 лет подряд возглавляет всеукраинские рейтинги комфортности жизни, ведения бизнеса, привлечения инвестиций, формирования благоприятной коммуникации с местными властями. И сейчас город ставит перед собой цель стать инновационным центром идей – управления, городского пространства, социально-бытовых условий жизни и т.д.

Важно, что часть наработок уже реализована. В городе работает программа поддержки винничан в период карантина – в контексте сохранения рабочих мест, финансовой поддержки наиболее уязвимых слоев населения, обеспечения системы здравоохранения всем необходимым.

Такой опыт, отметил Владимир Гройсман, не может быть исключительно региональным. Его можно и нужно распространять, как на отдельно взятые общины, так и на всю страну в целом. Особенно в нынешних условиях, когда несколько месяцев подряд украинцы так и не могут получить четкого, понятного и конкретного плана преодоления кризисных явлений, вызванных как объективными, так и внутренними факторами.

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Напомним, Владимир Гройсман предлагал властям четкий план поддержки государства. По его мнению, горизонт планирования надо закладывать на уровне 18 месяцев.

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