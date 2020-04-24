Перейти от разговоров к действиям – Владимир Гройсман предлагает властям четкий план поддержки государства

По его мнению, горизонт планирования надо закладывать на уровне 18 месяцев

Единственный способ противостоять сегодня угрозам и углублению кризисов – действовать по четкому плану и с учетом уже предложенных предложений, которые есть на столе больше месяца.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" сказал премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман.

"Чтобы не допустить кризиса – надо действовать. Не разговаривать о проблеме, а действовать!", – сказал Владимир Гройсман.

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Он отметил, что сегодня перед большинством украинцев встал вопрос выживания. "Сейчас в Украине нет четкого плана действий, как провести людей и экономику через все кризисы", – сказал Владимир Гройсман. По его мнению, горизонт планирования надо закладывать на уровне 18 месяцев – пока не будет производства вакцины от COVID-19, и 36 месяцев – времени для восстановления украинской и мировой экономики.

По словам Владимира Гройсмана, основные составляющие прогноза и плана действий должны быть следующие: "Медицина. Нам надо довести количество тестов в 15000 на миллион. Второе – защитить врачей. Третье – обеспечить больницу с учетом худших сценариев пандемии, – отметил Владимир Гройсман. – Дальше – экономика. Сегодня нужна кредитная поддержка предприятий. Но не под проценты, а "под ноль"! Банковская система может себе это позволить". Затем, как подчеркнул политик, нужно воплощать план рассрочки налогов "12/12" – ежеквартально на первый год после выхода из карантина, и выплату остатков равными частями на следующий год.

"И главное – социальный аспект. Я предложил организовать поддержку людей на уровне минимальной зарплаты, провести индексацию пенсий! Люди сегодня теряют доходы! – сказал Владимир Гройсман. – К сожалению, эти предложения теряются. А все, что нужно делать сегодня, делается через месяц. Скорость принятия решений имеет сегодня огромное значение". Как отметил Владимир Гройсман, важно сегодня не допускать искусственных кризисов – вроде тех, которые есть сегодня в энергетике, в плоскости земельных отношений, в монетарной политике, и политике лишения местного самоуправления доходов, которые предоставила реформа децентрализации.

Ранее Гройсман предлагал принять программу гибкой отсрочки налоговых платежей для бизнеса 12/12.

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