Гройсман и Нетаньяху проведут переговоры: когда и о чем будут говорить

Сара и Биньямин Нетаньяху. Фото: пресс-служба израильского правительства

Премьер-министры Украины и Израиля Владимир Гройсман и Биньямин Нетаньяху проведут встречу во вторник, 20 августа, в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"20 августа при участии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и премьер-министра Государства Израиль Биньямина Нетаньяху состоится встреча относительно сотрудничества между Украиной и Государством Израиль в сферах сельского хозяйства, IT-сектора, энергетического сектора, пищевой промышленности, фармацевтики, а также транспортной отрасли", - говорится в сообщении.

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Более подробно читайте: Визит Нетаньяху в Киев: главные подробности, фото и видео.

Напомним, израильская делегация прибыла в Киев 18 августа. Биньямин Нетаньяху стал первым за 20 лет премьер-министром Израиля, который посетил Украину.

Также сообщалось, что визит высокопоставленной израильской делегации не обошелся без конфуза. Сперва супруга премьера Сара Нетаньяху поскандалила с пилотом самолета израильских авиалиний, на котором они летели в Киев, а уже по прилету она бросила на пол хлеб с солью, которыми их встречали в аэропорту "Борисполь".

Визит израильского премьера в Украину является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Визит Нетаньяху в Киев

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