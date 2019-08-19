Визит Нетаньяху в Киев: главные подробности, фото и видео

Главы государств уже успели познакомиться с официальными делегациям и провести двухчасовые переговоры

19-20 августа премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху посетил Украину с официальным визитом, который сопровождается паркетным официозом, торжественными возложениями цветов и даже скандалами.

Все подробности визита лидера ближневосточного государства в Киев смотрите в подборке новостей, фото и видео от сайта "Сегодня".

19 августа

12:34 В рамках визитаБиньямин Нетаньяху почтил память украинцев, погибших во Второй мировой. Премьер-министр Израиля посетил мемориальный комплекс в киевском Парке Вечной Славы и возложил цветы под памятником Неизвестному Солдату.

Биньянин Нетаньяху у памятника Неизвестному солдату. Видео: посольство Израиля в Украине

Читайте также: Визит Нетаньяху в Киев: в чем совпадают и расходятся интересы Израиля и Украины

Реклама

11:39 Супруга Нетаньяху – Сара, которая входит в состав израильской делегации, попала в скандал в Украине, когда выбросила кусок традиционного каравая, отломленного Биньямином в аэропорту "Бориполь".

А за час до этого она попыталась выразить свое недовольство пилотом авиакомпании El Al, самолетом которой делегация летела из Тель-Авива в Киев, за то, что он якобы не поприветствовал ее должным образом. В канцелярии израильского премьера происшествие назвали "недоразумением, которое было немедленно исчерпано".

10:32 В Мариинском дворце в Киеве прошла официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. На плацу перед дворцом был выстроен почетный караул из трех родов войск. После традиционного войскового приветствия "Героям слава!" главы государств познакомили друг друга с членами официальных делегаций.

8:30 На переговорах Нетаньяху с Зеленским обсудят пенсионное соглашение между Украиной и Израилем.

Напомним, что Нетаньяху – первый лидер мирового масштаба, который встретился с новым президентом Украины Зеленским в Киеве.

Напомним, в марте 2018 года Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для заключения соглашения, а в январе 2019 года первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и министр экономики Израиля Эли Коэн подписали указанный документ.

Все подробности в спецтеме Визит Нетаньяху в Киев

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама