Жена Нетаньяху попала в скандал в Украине: видео

Сара и Биньямин Нетаньяху. Фото: пресс-служба израильского правительства

Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Украину не обошелся без скандалов. Правда, не с его участием, а с его супругой, которая входит в состав израильской делегации.

О случившемся сообщают "Вести Израиля".

Сару Нетаньяху возмутило то, что, на ее взгляд, пилот авиакомпании El Al, самолетом которой делегация летела из Тель-Авива в Киев, не поприветствовал ее должным образом. После взлета она попыталась прорваться в кабину пилоту, чтобы высказать свое недовольство.

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Когда ее не пустили, женщина еще больше разъярило. В итоге за 45 минут до посадки командир экипажа вновь приветствовал чету Нетаниягу, но уже более "акцентировано": "Желаем главе правительства и его супруге, госпоже Саре Нетанияху, удачного визита".

В то же время, журналисты утверждают, что, на самом деле, пилот самолета приветствовал Сару Нетаньяху, но она, вероятно, этого просто не услышала.

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В канцелярии израильского премьера не стали отрицать факт данного происшествия, назвав его "недоразумением, которое было немедленно исчерпано".

Однако новый скандал произошел уже по прилету четы Нетаньяху в Украину, где в аэропорту "Борисполь" три девушки в традиционных украинских нарядах встречали их с караваем хлеба и солью.

Будучи знакомым с этой древней украинской традицией Биньямин Нетаньяху отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. Но когда она передал ломтик своей жене, та просто бросила его на землю.

Кроме того, многие пользователи Интернета обратили внимание на наряды премьерской четы в цветовой гамме украинского флага: Биньямин Нетаньяху надел синий костюм, а его супруга – желтый.

Напомним, что ранее стала известна программа визита израильского премьера в Украину: у него запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским в Мариинском дворце, после чего он отправится в мемориальный комплекс Бабий Яр.

Как мы уже писали, официальная церемония встречи Зеленского с Нетаньяху уже началась: на плацу перед Мариинским дворцом был выстроен почетный караул из трех родов войск.

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