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Гройсман: Ко второй волне COVID-19 Украина должна получить план поддержки людей и иметь вакцину

21 мая, 22:08

Юрий Божко

Владимир Гройсман уверен, что сегодня не надо говорить о прошлом, а говорить о том, что будет завтра и послезавтра

Украина должна встретить вторую волну COVID-19, которую мир ожидает осенью, с четким планом поддержки людей и бизнеса, а также среди первых стран, которые будут иметь вакцину против болезни. Об этом в эфире ток-шоу "Говорит Большой Львов" на телеканале "NTA" сказал Премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман.

По его словам, на момент августа 2019 – в период смены правительств – Украина имела неплохие экономические позиции, которые вполне реально отображались на благосостоянии рядовых украинцев. К примеру, минимальная зарплата за три года – с 2016 до 2019 года – выросла втрое с 50 до 150 долларов. И этот показатель можно было бы увеличивать. Но политика двух последующих правительств в последние месяцы уничтожила тот экономический потенциал, который был накоплен в течение последних трех лет.

Вместе с тем, уверен Владимир Гройсман, сегодня не надо говорить о прошлом. Время говорить о том, что будет завтра и послезавтра.

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"Надо думать о том, что будет завтра. Нам нужен четкий план. Его надо положить на стол. Половину этого плана я предложил, – сказал Владимир Гройсман. – Надо готовиться ко второй волне COVID. Надо думать над тем, чтобы Украина имела доступ к вакцине, надо защитить врачей. Надо подумать о тех, кто работает и кто потерял работу. Надо поддержать бизнес, думать о социальной поддержке".

Как отметил Владимир Гройсман, если не думать сегодня о социальных проблемах, завтра будем иметь большие испытания.

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"У каждого есть политические взгляды, но каждый имеет право на достойную жизнь. Власть должна показать перспективы на будущее", – отметил Владимир Гройсман.

Ранее Гройсман уже подчеркивал, что единственный способ противостоять сегодня угрозам и углублению кризисов – действовать по четкому плану и с учетом уже предложенных предложений, которые есть на столе больше месяца.

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Кроме того, Владимир Гройсман просил Раду поддержать людей, которые потеряли работу из-за карантина.

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бизнес политика премьер-министр Владимир Гройсман экономический потенциал минимальная зарплата

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