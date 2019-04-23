Гройсман назвал условия сотрудничества с Зеленским

Глава правительства рассказал, от чего зависит работа Кабмина и Верховной Рады с новым президентом

Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Владимир Гройсман готов работать с Владимиром Зеленским, лидирующим по итогам второго тура выборов президента, если не будет идеологических разногласий. Об этом он сказал журналистам в ходе проверки хода строительных работ трассы М-06 "Киев – Одесса".

Он рассчитывает, что и президент, и правительство будут работать сообща и не вставлять друг другу палки в колеса.

"Я считаю, что все ветви власти должны сотрудничать между собой – президент, парламент, правительство, потому что есть одна цель. Цель в том, чтобы принимать правильные и эффективные решения. И, в принципе, люди выбирают власть не для того, чтобы каждая ветвь власти ставила друг другу палки в колеса, а чтобы находить правильные решения для развития страны. Дальше все будет зависеть от приоритетов, взглядов, от консультаций, проведенных между мной, президентом Украины, парламентом. И если не будет здесь идеологических разногласий, я не вижу в этом проблемы", – сказал Гройсман.

Как мы уже писали, Гройсман рассказал об общении с Зеленским. По его словам, премьеру удалось пообщаться с будущим президентом по телефону, и воспользовался возможностью, чтобы поздравить его с результатами выборов.

А тем временем новоизбранному президенту Украины сразу же придется столкнуться с множеством сложнейших задач после вступления в должность. Среди прочего, придется уделить много внимания вопросу пиковых выплат по внешнему госдолгу. Читайте подробней в материале "Сегодня": "Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир".

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