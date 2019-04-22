Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

Нелегкая дорожка. Нужно собирать новый формат переговоров по Донбассу и решать вопрос Крыма. Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Новоизбранному президенту Украины сразу же придется столкнуться с множеством сложнейших задач.

Сто дней

Политолог Игорь Петренко отмечает: с важнейшими вызовами президент столкнется уже в первые 100 дней его работы.

"Для начала ему нужно будет решить множество кадровых вопросов. Второе — управляемость государством. Нужно наладить связь с региональными элитами и регионами в целом, с правительством, парламентом. В стороне не останутся и законодательные инициативы — закон об импичменте президента, снятие депутатской неприкосновенности. Есть еще вопрос закона о незаконном обогащении, отмена которого нарушила нормальный запуск Антикоррупционного суда. Его создали, но основные правила, по которым судьи должны работать, изъяли из закона", — говорит эксперт.

По мнению Петренко, следующему президенту придется уделить много внимания вопросу пиковых выплат по внешнему госдолгу. Напомним, по данным Минфина, в этом году Украина должна выплатить около 120 млрд грн, а в следующем — 178 млрд грн. Петренко говорит, что президенту также придется договариваться с МВФ о следующем транше.

Бизнес

Говоря о задачах гаранта в экономической политике, аналитик Тарас Козак считает, что нужно срочно решать проблемы с верховенством права.

"У нас представители государства — привилегированы в судах. Но государство не должно иметь в суде преимущество перед гражданином или бизнесом. Его нужно отделить от судебной системы. Это огромная задача, которую нужно решить для привлечения инвестиций. Например, любой районный суд может арестовать счета предприятия. А это же останавливает бизнес и может стоить сотни миллионы долларов. Нужно работать над реальной судебной реформой", — объяснил нам экономический эксперт.

Козак называет еще несколько вещей, которые президенту придется сделать для роста экономики. Среди них — приватизация госпредприятий и дерегуляция бизнеса.

"Наконец, нужны налоговая реформа и введение налога на выведенный капитал. И пенсионная реформа. Настоящая. В 2017 году был только первый этап, но стране сегодня нужна накопительная пенсионная система", — резюмирует он.

Дальние рубежи

Политаналитик Руслан Бортник считает, что во внешней политике новому гаранту нужно будет решать вопросы мира и "наполнять евроинтеграцию тактическим смыслом".

"То есть нужно получить дорожную карту для членства в ЕС и, возможно, — НАТО. Но первым делом новый президент должен собрать новый переговорный формат по Донбассу. Возможно, это будет "Нормандская четверка", возможно, удастся привлечь других игроков — США, Великобританию, Казахстан. Но нужен так же и такой переговорный формат по Крыму, который позволит обеспечить защиту украинских граждан в Крыму, и потенциально поможет решить вопрос полуострова", — подчеркнул Бортник.

Он также считает, что следующему президенту нужно будет укреплять "клуб друзей Украины" для реструктуризации внешних долгов и восстанавливать доверие с ближайшими соседями.

"У нас накопилось много нерешенных проблем с Польшей, Венгрией, Румынией", — объяснил эксперт.

Напомним, 21 апреля 2019 года Украина избрала президента. "Сегодня" разобрались, как ковалась историческая победа. Согласно экзит-полам, за Владимира Зеленского проголосовал рекордный процент избирателей.

Сразу после окончания голосования стало известно, что Зеленский допускает перенос Администрации президента за пределы Киева. Также Зеленский хочет сократить штат Администрации.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"