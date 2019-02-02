Гройсман назвал условия возвращения Крыма Украине

Жители оккупированных территорий сами захотят жить в Украине

Владимир Гройсман. Фото: Кабмин.

Гройсман назвал условия возвращения Крыма Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5b0/2ab/5c55b02abeebe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5b0/2ab/5c55b02abeebe.jpg 2019-02-02T17:01:00+02:00 Политика Жители оккупированных территорий сами захотят жить в Украине

Украина рано или поздно вернет себе временно оккупированные Россией территории Крыма и Донбасса и восстановит свою территориальную целостность – в том числе, благодаря экономическому росту и повышению уровня жизни людей.

Об этом в интервью норвежскому изданию Aftenposten заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина.

"Донбасс снова будет украинским. Вопрос только когда? Мы, конечно, хотим, чтобы это произошло как можно быстрее, и это произойдет", – сказал Гройсман.

"Крым – украинский, мы вернем его обратно. Это лишь вопрос времени. Советский Союз был также очень сильным, но все империи рано или поздно разваливаются", – отметил премьер, добавив, что украинские власти поставили перед собой цель создать сильную экономику и высокий уровень жизни.

"И в конечном итоге оккупированные территории вернутся, потому что люди там захотят жить в Украине", – выразил уверенность Гройсман.

Глава правительства подчеркнул, что сегодня Украина возрождается в условиях постоянной агрессии и после тяжелых экономических потерь, вызванных активными боевыми действиями 2014-2015 годов.

Ранее Гройсман отмечал, что аннексия Крыма государством-агрессором разделила жизнь крымчан на "до" и "после".

Также премьер-министр рассказал, как нужно восстанавливать Донбасс.

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