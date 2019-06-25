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Гройсман о решении ПАСЕ: Полное пренебрежение нормами международного права

25 июня, 07:53

Премьер-министр считает, что возвращение России в ПАСЕ – это реванш агрессора

Владимир Гройсман
Владимир Гройсман. Фото: Урядовий портал

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отреагировал на разрешение ПАСЕ вернуться российской делегации в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.

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"Возвращение российской делегации в # ПАСЕ – это реванш агрессора и полное пренебрежение нормами международного права. Десятки тысяч смертей и сотни тысяч поломанных жизней на Донбассе, незаконная аннексия Крыма – это нельзя забыть ради временных договоренностей. Компромисса быть не может", – написал Владимир Гройсман.

Напомним, что 118 участников Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали за возвращение России к работе в организации. Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко прокомментировала голосования. Мол, даже голландские депутаты проголосовали за возвращение России в ПАСЕ даже после обнародования причастности РФ к результатам трагедии МН17.

Кроме того, после возвращения полномочий делегации России в ПАСЕ украинская делегация может приостановить свое участие в организации, заявила и.о. главы комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова. Она подчеркнула, что украинская делегация будет протестовать во время процедуры возвращения полномочий членов российской делегации.


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Тег Россия, делегация, Гройсман, ПАСЕ

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