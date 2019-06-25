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Какие страны проголосовали за возвращение России в ПАСЕ: список

25 июня, 06:36

"За" проголосовали Австрия, Азербайджан, Франция, Исландия, Испания, Италия, Норвегия и другие страны

Зал заседаний ПАСЕ. Фото: facebook.com/ParliamentaryAssembly
Зал заседаний ПАСЕ. Фото: facebook.com/ParliamentaryAssembly.

118 участников Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали за возвращение России к работе в организации. Соответствующие результаты голосования представителей страны появилось на сайте ПАСЕ.

Поддержали идею возвращения России к работе в организации Австрия, Азербайджан, Франция, Исландия, Испания, Италия, Норвегия, Португалия, Сербия, Словакия, Турция и другие страны. Делегации этих стран проголосовали утвердительно.

Почти полностью поддержали возвращение России в ПАСЕ делегаты из Германии, Швейцарии, Чехии, Молдовы, Нидерландов, Армении и других.

Те, кто выступал против такой инициативы, были из Польши, Эстонии, Великобритании, Швеции, Грузии, Латвии и Литвы. Украина в ПАСЕ тоже выступила против этой резолюции.

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко прокомментировала голосования. Мол, даже голландские депутаты проголосовали за возвращение России в ПАСЕ даже послеобнародования причастности РФ к результатам трагедии МН17.

"Международная следственная группа обнародовала результаты трагедии МН17. Установить причастность россиян к убийству 280 человек. Голландские депутаты проголосовали за возвращение России в ПАСЕ. Уверена то, что они никогда не встречались с семьями жертв, не были на похоронах останков", – отметила она в Facebook.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Накануне   на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

Напомним, что в ходе сессии ПАСЕ в Страсбурге президент Ассамблеи Лилиан Мари Паскье грубо нарушила регламент организации. О подробностях рассказали члены украинской делегации.

Кроме того, о том, почему Германия и Франция за возвращение РФ в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Если Россия вернется в ПАСЕ без условий, Украине там нечего делать": интервью с Владимиром Арьевым".

Напомним, что сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы открылась 24 июня и продлится до 28 июня. Смотрите подробности в сюжете:


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Тег Россия, Геращенко, голосование, ассамблея, МН17, ПАСЕ

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