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Гройсман объявил об отставке с должности премьер-министра

28 августа, 18:44

Глава украинского правительства решил сложить свои полномочия

Видео: Владимир Гройсман/Facebook

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о своей отставке с должности главы правительства страны.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook 28 августа – за день до первого заседания Верховной Рады IX созыва.

На опубликованном ролике Гройсман пожелал своему преемнику силы, терпения, удачи и успеха.

"Именно от успеха его работы и работы нового правительства будет зависеть во многом успех Украины и нормальная жизнь каждого украинца. Лично для меня это всегда было приоритетом №1", – сказал он.

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"С чистой совестью могу сказать, что новое правительство будет принимать страну, которая стабильна и развивается. Все, что было сделано на сегодняшний день – это результат работы и усилий многих-многих людей, каждого из вас. И я благодарен всем за наше общее неравнодушие, совместную работу, за поддержку и критику, а также за ваше доверие", – заявил на своей странице Гройсман.

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Фото: facebook.com/MNSLVIV

Он также отметил, что децентрализация власти в Украине останется "одним из главных дел" его профессиональной жизни.

"Моя служба Украине сегодня не завершается. Я продолжу заботиться об успехе нашей великой страны и возьму на себя ту роль, которая потребуется, чтобы помочь Украине реализовать в полной мере свой потенциал", – резюмировал 16-ый премьер-министр Украины.

Стоит отметить, что о желании Гройсмана уйти в отставку стало известно еще в мае. Но тогда члены Верховной Рады Украины проголосовали против этого.

Напомним, что 29 августа запланировано первое заседание Верховной Рады нового созыва, на котором станет известно и имя следующего премьер-министра Украины. Кроме того, новоизбранные народные депутаты Украины после принятия присяги напишут заявления о вступлении в ту или иную парламентскую фракцию.

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Источник: Сегодня

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