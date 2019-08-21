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В "Слуге народа" сказали, когда назовут имя нового премьера

21 августа, 12:52

В день первого заседания нового парламента определятся с кандидатурой главы правительства, говорит Арахамия

/ Фото: Сегодня

Избранный народным депутатом от партии "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва Давид Арахамия сообщил, что

Имя нового премьер-министра Украины станет известно 29 августа, в день первого заседания Верховной Рады IX созыва, заявил избранный народным депутатом от партии "Слуга народа" в новом парламенте Давид Арахамия.

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"29-го. Я думаю, что 29-го все узнают очень много", – сказал Арахамия журналистам в среду, 21 августа, в Киеве, отвечая на вопрос о том, когда будет известно имя премьера.

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Напомним, ранее представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус сказал, что первое заседание парламента IX созыва состоится 3 сентября, во вторник. Именно в этот день тоже стоило ожидать назначений в Кабмине.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский рассказал, что уже проводит предварительные консультации по будущему премьер-министру. Президент рассчитывает, что будущим главой правительства станет человек, который еще не был на высших руководящих должностях во власти.

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Кабмин Рада премьер Верховная Рада премьер-министр Арахамия

Источник: Интерфакс-Украина

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