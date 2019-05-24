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Гройсман перечислил реформы, которые надо продолжить и завершить

24 мая, 20:10

По его мнению, большинство изменений – это начало, которое нуждается в усилении

Фото: kmu.gov.ua
Фото: kmu.gov.ua.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман будет оставаться в политике и участвовать в выборах в парламент, но с целью не столько остаться в политике, как таковой, сколько иметь возможность принимать решения, которые продолжат начатые реформы и дадут возможность достигать результата. Об этом Владимир Гройсман заявил в эфире телеканала "Украина".

"Я решил не просто оставаться в политике, а служить государству и добавить реактивной силы развитию (страны. – Ред.), – сказал Владимир Гройсман. – Я буду идти в парламент, и хочу создать свою политическую силу, сформировать команду людей с опытом... Политическая сила будет называться "Украинская стратегия". Для меня государство имеет большое значение".

Глава правительства подчеркнул, что в числе реформ, которые надо продолжить и завершить – реформа медицины, дальнейшие изменения в пенсионной системе и остальные новаций, которые были начаты за последние три года.

По его мнению, большинство изменений – это начало, которое нуждается в усилении. Оценивать его сейчас некорректно. Хотя на самом деле первый позитив уже есть. Так, на звене оказания первичной помощи, например, растут зарплаты врачей. Украинцы имеют контракты с врачами. Работает программа "Доступные лекарства", на старте реформа экстренной медицины. Продолжается формирование сети кардиоцентров.

В пенсионной системе, по словам Владимира Гройсмана, сохранен пенсионный возраст, проведено несколько перерасчетов пенсий – в том числе в автоматическом режиме.

"Мы понимаем, как надо решать вопросы, которые накапливались в Украине десятилетиями", – добавил Владимир Гройсман.

Как сообщалось, на досрочных парламентских выборах премьер-министр Владимир Гройсман возглавит собственную партию, которая не будет объединяться с другими.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не сменил своего решения и уходит с должности. Такое заявление он сделал в среду, 22 мая, открывая заседание Кабмина.

Напомним, политический консультант Владимир Васильев отмечал, что отставка Гройсмана связана с его политическими амбициями. Нынешний премьер планирует идти на парламентские выборы и осознает, что это лучше делать не с руководящей должности.

Кроме того, перед отставкой Гройсман подвел итог работы Кабмина. По его словам, действующее правительство Украины за три года своей деятельности сломало тренд разрушения экономики, который возник из-за объективных причин, прежде всего – внешней агрессии.

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Тег реформа, Гройсман, премьер-министр, Владимир Гройсман, доступные лекарства

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