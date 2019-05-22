Гройсман подтвердил свое решение об отставке

Премьер начал заседание правительства с подтверждения своего решения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не сменил своего решения и уходит с должности. Такое заявление он сделал в среду, 22 мая, открывая заседание Кабмина.

"В понедельник я принял решение подать в отставку и сегодня, в среду я свое заявление подам в ВР", – отметил Гройсман.

По его словам, правительство достигло множества успехов, в том числе по росту экономики и зарплат в Украине.

"Вместе с тем, я думаю, что когда выступал президент и обратился к правительству, чтобы правительство ушло в отставку, наверное это свидетельствует о том, что он и его команда имеют план для того, чтобы в дальнейшем реагировать на вызовы, которые никуда не делись. Мы имеем серьезный государственный долг, который нам удалось снизить, есть ряд вопросов в энергетической безопасности, восстановлении территориальной целостности и многих других. И нам удалось достичь определеннызх результатов. Но за должность я не держусь и потому совершил тот шаг, который считал нужным. Я и правительство будем делать все, чтобы обеспечить стабильность", – сказал премьер.

Напомним, политический консультант Владимир Васильев отмечал, что отставка Гройсмана связана с его политическими амбициями. Нынешний премьер планирует идти на парламентские выборы и осознает, что это лучше делать не с руководящей должности.

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