Гройсман призвал разблокировать выборы в территориальных общинах

Премьер настаивает на том, что существенных оснований отменять выборы нет

Разблокировать выборы в объединенных территориальных общинах (ОТГ) призывает глава правительства Владимир Гройсман. По плану, пройти выборы в теробщинах должны были в конце октября, однако из-за проволочек Центризбиркома дата выборов не назначена до сих пор.

Все из-за правовой коллизии с законом о референдуме, объяснили члены Центризбиркома. Гройсман при этом настаивает на том, что существенных оснований отменять выборы нет. Премьер призывает профильные ведомства урегулировать все юридические неточности и провести выборы в ноябре, а самое познее – в конце года.

"Я буду бороться за то, чтобы дальнейший процесс децентрализации был успешен, и чтобы никто не мешал людям объединяться, становиться успешными и решать свои проблемы. Сегодня во время встречи я отметил, что нам нужно найти любые правовые решения для того чтобы процесс выборов в ОТГ состоялся, и состоялся в ближайшее время", – заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал ЦИК пересмотреть свое решение и найти возможность способствовать проведению выборов в тех громадах, где они были запланированы.

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Как сообщалось, 15 августа общественная организация "Комитет избирателей Украины" (КИУ) призвала ЦИК разблокировать процесс назначения и проведения выборов в объединенных территориальных громадах.

В КИУ отметили, что предварительно как минимум на октябрь 2018 года были запланированы выборы в более чем 100 объединенных громадах. В случае назначения выборов на последнее воскресенье октября 2018 года выборы должны быть назначены ЦИК до 17 августа.

Комитет избирателей указал, что ЦИК может назначить выборы на другую дату (позже октября 2018 года) в случае внесения изменений в свое постановление от 12 февраля 2016 года о порядке назначения первых выборов в объединенных территориальных громадах.