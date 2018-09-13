Гройсман прокомментировал продление Евросоюзом санкций против России

Сегодня, 11:54

44 компании и 155 фигурантов санкционного списка страны-агрессора европейцы не "помиловали"

Владимир Гройсман. Фото: Facebook
Владимир Гройсман. Фото: Facebook

Премьер-министр Владимир Гройсман приветствовал решение Европейского Союза о продлении персональных санкций в отношении России. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, замораживание активов и ограничения передвижения по миру – это хороший способ "приструнить" Москву.

"Приветствую решение Совета ЕС продлить санкции против 44 компаний и 155 фигурантов санкционного списка страны-агрессора. Замораживание активов и ограничения передвижения – действенный способ показать единство в борьбе за суверенитет и территориальную целостность Украины", – написал Гройсман.

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В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин благодарил ЕС за продление санкций и просит их расширить. Глава внешнеполитического ведомства просит наложить санкции на ответственных за незаконное лишение свободы украинских политзаключенных

Как сообщалось, Совет ЕС продлил санкции против России на полгода в связи с агрессией в отношении Украины. Согласно законодательной процедуре, официально санкции продлят после публикации этой информации в официальном журнале ЕС 14 сентября 2018 года.

Кроме того, вчера президент США Дональд Трампа подписал указ о санкциях за иностранное вмешательство в выборы. Санкции будут включать заморозку активов, ограничение доступа к финансовой системе США и запрет американцам на инвестиции в попавшие под эти меры компании. Решение о введении санкций в соответствии с указом будут принимать Госдеп и Минфин США, заявил советник Трампа Джон Болтон.
Россия, ЕС, санкции, Гройсман

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"Сегодня"

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