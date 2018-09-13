Климкин благодарит ЕС за продление санкций и просит их расширить
Глава внешнеполитического ведомства предложил наложить санкции на ответственных за незаконное лишение свободы украинских политзаключенных
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Европейский Союз за продление индивидуальный санкций, которые были введены против российских граждан и компаний, связанных с агрессией РФ на Донбассе.
Кроме того, глава внешнеполитического ведомства расширить санкции и на ответственных за незаконное лишение свободы украинских политзаключенных.
"Благодарен Совету ЕС за продолжение связанных с Россией санкций против 155 человек и 14 компаний по март 2019 года. 70 политзаключенных – еще одно следствие российской агрессии. Призываю европейских друзей ввести ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за их незаконное лишение свободы", – написал Климкин в своем Twitter.
Напомним, что в этот же день Европейский суд юстиции отклонил ходатайство российской государственной компании "Роснефть" об аннулировании санкций ЕС.
Кроме того, ранее мы сообщали о последствиях статуса "страны под санкциями" для России и российского бизнеса.
Также стоит отметить, что глава министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал Запад продолжать оказывать политическое давление на Россию.