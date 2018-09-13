Климкин благодарит ЕС за продление санкций и просит их расширить

Сегодня, 11:44

Глава внешнеполитического ведомства предложил наложить санкции на ответственных за незаконное лишение свободы украинских политзаключенных

Фото: twitter.com/PavloKlimkin
Фото: twitter.com/PavloKlimkin

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Европейский Союз за продление индивидуальный санкций, которые были введены против российских граждан и компаний, связанных с агрессией РФ на Донбассе.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства расширить санкции и на ответственных за незаконное лишение свободы украинских политзаключенных.

"Благодарен Совету ЕС за продолжение связанных с Россией санкций против 155 человек и 14 компаний по март 2019 года. 70 политзаключенных – еще одно следствие российской агрессии. Призываю европейских друзей ввести ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за их незаконное лишение свободы", – написал Климкин в своем Twitter.

1536827702.0692

Напомним, что в этот же день Европейский суд юстиции отклонил ходатайство российской государственной компании "Роснефть" об аннулировании санкций ЕС.

Кроме того, ранее мы сообщали о последствиях статуса "страны под санкциями" для России и российского бизнеса.

Также стоит отметить, что глава министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал Запад продолжать оказывать политическое давление на Россию.
Климкин, Европейский Союз, санкции против России
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Фото: Pixabay

Минфин США оценил действенность санкций против российских олигархов

20 Апреля, 08:57

Мнучин не исключает ужесточения финансового давления на Россию

США

Фото: Pixabay, goodfreephotos.com

Антироссийские "санкции из ада": стали известны подробности

2 Августа, 19:47

Документ предусматривает ужесточение ограничений в энергетическом и финансовом секторах
Загрузка...

Евросоюз

Фото: AFP

Совет Европы продлил санкции против России

5 Июля, 17:10

Экономические санкции будут продлены еще на шесть месяцев

Экономика

Фото: AFP

Стало известно, когда ЕС продлит санкции против России

4 Июля, 16:37

Европа не видит прогресса с российской стороны в выполнении Минских соглашений

Экономика

Фото: Fotolia / KLimAx Foto

В России объяснили, почему новые санкции США выгодны Кремлю

11 Апреля, 13:15

Кох предполагает, что у Путина могли бы "придумать" подобные ограничения

США

фото ruscur.ru

В США готовы рассмотреть новые санкции против РФ

17 Июля, 18:40

В палате представителей отметили, что Россия - это угрожающее государство
Загрузка...