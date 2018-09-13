Климкин благодарит ЕС за продление санкций и просит их расширить

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Европейский Союз за продление индивидуальный санкций, которые были введены против российских граждан и компаний, связанных с агрессией РФ на Донбассе.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства расширить санкции и на ответственных за незаконное лишение свободы украинских политзаключенных.

"Благодарен Совету ЕС за продолжение связанных с Россией санкций против 155 человек и 14 компаний по март 2019 года. 70 политзаключенных – еще одно следствие российской агрессии. Призываю европейских друзей ввести ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за их незаконное лишение свободы", – написал Климкин в своем Twitter.

Напомним, что в этот же день Европейский суд юстиции отклонил ходатайство российской государственной компании "Роснефть" об аннулировании санкций ЕС.

Кроме того, ранее мы сообщали о последствиях статуса "страны под санкциями" для России и российского бизнеса.

Также стоит отметить, что глава министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал Запад продолжать оказывать политическое давление на Россию.