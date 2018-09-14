Гройсман прокомментировал решение суда Британии по "долгу Януковича"

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что в 2013 году Россия подкупила экс-президента Виктора Януковича ради отказа Украины от европейской интеграции. Так глава правительства прокомментировал на своей странице в Facebook сегодняшнее решение суда по спору России и Украины.

Он считает, что Москва, подкупив тогдашнего президента, совершила преступление против Украины.

"Дело о "долге Януковича" перед Российской Федерацией вернули в суд первой инстанции. Требование Кремля отдать 3 млрд долл., выданных Киеву в конце 2013 года, не удовлетворено. Зато восстановлено наше право называть вещи своими именами. Тот кредит стал прямым подкупом тогдашнего руководства нашего государства. Деньги дали в обмен на отказ от европейского вектора развития Украины и фактическую сдачу интересов украинцев. Пять лет назад против нас совершили очередное преступление. Время усилить позиции и восстановить справедливость", – написал Гройсман.

Как известно, Украина получила от РФ кредит в 3 млрд долларов при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 года. Всего Россия планировала выдать Украине 15 млрд долларов кредита, однако до того, как разгорелись ключевые события Революции Достоинства, выделить успели только первый транш. Украинские власти считают эти деньги взяткой, которую РФ дала Януковичу за отказ подписать Соглашение об ассоциации Украины и ЕС.

В 2017 году суд Лондона отклонил аргументы Украины в иске к России на 3 млрд долларов. Киев заявлял, что намерен оспаривать решение Высокого суда Лондона. Суд дал разрешение на подачу апелляции. Минфин Украины при этом нашел плюсы в решении суда – судья признал военную и экономическую агрессию России по отношению к Украине. Правда, учесть эту агрессию суд не смог, так как работает в рамках английской правовой доктрины.

Позже, 23 июня 2017 года, Министерство финансов Украины подало апелляцию на решение Высокого суда Лондона по "долгу Януковича".